Presidente Gustavo Petro asistiría a la posesión de Daniel Noboa en Ecuador

En abril de este año el presidente Gustavo Petro, en una evidente desautorización a su canciller Laura Sarabia, cuestionó las elecciones en Ecuador.

A través de su cuenta de X, el mandatario denunció que supuestamente fueron detenidos observadores electorales colombianos durante los comicios realizados el 13 de abril, en las cuales ganó con un 56 % de los votos Daniel Noboa, del partido Acción Democrática Nacional (ADN), sobre Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana.

“Creo que el Gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Hasta el momento me expresaré oficialmente. Quiero la mejor de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos de la antigua Gran Colombia. Del presidente Noboa tengo buenos recuerdos y amistad. No interferí para nada en el proceso electoral y conservé mi neutralidad. Pero igual que en el caso venezolano, las cosas deben aclararse al máximo. Solo así tendré la seguridad de no equivocarme”, escribió.

Gustavo Petro y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Foto: Presidencia

Blu radio conoció que la casa de Nariño alista todo para que el mandatario esté en Ecuador el sábado en la posesión de Noboa.

Cabe mencionar que el mandatario estuvo conversando con Noboa durante la misa de inicio del pontificado del papa León XIV.