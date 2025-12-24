Lotería de Manizales, resultados del sorteo hoy miércoles 24 de diciembre 2025

La Lotería de Manizales volvió a ser protagonista en la noche del miércoles, 24 de diciembre de 2025, con la realización de su sorteo número 4935, un evento que renovó la ilusión de miles de colombianos en todo el país.

Con más de cien años de historia, este tradicional juego de azar continúa siendo un referente de confianza, tradición y esperanza, manteniendo su lugar como una de las loterías más queridas a nivel nacional.

La jornada dejó múltiples ganadores y una amplia distribución de premios, reafirmando el impacto y la vigencia de este sorteo semanal.

Premio Mayor de la Lotería de Manizales – Sorteo 4935

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 24 de diciembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX.



Premios secos del sorteo 4935

Además del gran premio, la Lotería de Manizales entregó una completa lista de premios secos, aumentando las posibilidades de ganar para los participantes.



Resultados oficiales y horario del sorteo

Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con posibles ajustes en fechas festivas. La entidad recomienda consultar siempre los resultados a través de sus canales oficiales, para garantizar la veracidad de la información.



Valor del billete y la fracción

Billete completo: $12.000

Fracción: $3.000

Cada compra contribuye directamente al financiamiento de programas de salud en Colombia, uno de los principales objetivos sociales de esta lotería.



Requisitos para reclamar un premio

Los ganadores tienen un plazo de un año contado a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Los documentos requeridos son:



Billete original en buen estado

Cédula de ciudadanía original y copia ampliada al 150 %

RUT (obligatorio para premios de alto valor)

Más que un sorteo, un compromiso social

La Lotería de Manizales va más allá de la entrega de premios millonarios. Gracias a sus aportes, fortalece el sistema de salud en distintas regiones del país, consolidándose como una institución emblemática para miles de colombianos.



Cada miércoles, este sorteo renueva la esperanza de quienes participan y continúa transformando vidas con cada nueva edición.