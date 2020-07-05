Blu Radio Zenit de San Petersburgo
Habla Jhon Jáder Durán como jugador del Zenit: revela lo más importante para cambiar de equipo
El delantero ya realizó su primer entrenamiento con su nuevo equipo, donde también es figura el colombiano Wilmar Barrios.
Jhon Durán ya tiene nuevo club y lo presentan como agente de famosa película
El colombiano no seguirá en Fenerbahçe luego de cumplir un poco más de seis meses en Turquía. En su nuevo club se encontrará con un compatriota que brilló con la tricolor.
Mateo Cassierra, en el top 10 de los delanteros más efectivos: CIES
A sus 26 años, Mateo Cassierra sigue sumando goles en Rusia y ha sido llamado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo en las recientes Eliminatorias Sudamericanas.
Video: así fue el doblete de Mateo Casierra con el Zenit en la liga rusa; está en racha goleadora
El doblete del delantero colombiano Mateo Casierra ratifica su buena racha en el inicio de la temporada, pues ya llegó a seis anotaciones en igual números de compromisos.
Otra ‘joyita’ de Wilmar Barrios: tremendo golazo en victoria del Zenit sobre Sochi
Al minuto 53, Barrios anotó el quinto gol de la apabullante goleada 7-0.
Mateo Casierra, nuevo jugador del Zenit San Petersburgo: se une a su compatriota Wilmar Barios
El atacante colombiano llega de jugar la más reciente temporada en el Sochi del fútbol de Rusia.
Wilmar Barrios campeón en Rusia: Zenit consiguió su cuarta liga consecutiva
Es el octavo título de liga en la historia del Zenit desde la caída de la Unión Soviética en 1991.
Extraño gol de tiro libre sorprendió al mundo y provocó un milagro en Rusia
El impresionante gol lo anotó el club Alania, de la segunda división rusa, y forzó el empate ante Zenit para definir el compromiso desde la tanda de penaltis.
Video: Wilmar Barrios le dice adiós a la Europa League
Real Betis consiguió un sufrido empate ante Zenit y se clasificó a los octavos de final de la Europa League.
Zenit, con Barrios, cedió en casa ante el Betis en la Europa League
El colombiano Wilmar Barrios jugó todo el partido y recibió tarjeta amarilla finalizando el encuentro, en el 90+2.