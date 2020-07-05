En vivo
Zenit de San Petersburgo

Zenit de San Petersburgo

  Jhon Jáder Durán
    Jhon Jáder Durán
    X: @fczenit_en
    Fútbol

    Habla Jhon Jáder Durán como jugador del Zenit: revela lo más importante para cambiar de equipo

    El delantero ya realizó su primer entrenamiento con su nuevo equipo, donde también es figura el colombiano Wilmar Barrios.

  Jhon Jáder Durán, presentado en el Zenit
    Jhon Jáder Durán, presentado en el Zenit
    X: @zenit_spb
    Fútbol

    Jhon Durán ya tiene nuevo club y lo presentan como agente de famosa película

    El colombiano no seguirá en Fenerbahçe luego de cumplir un poco más de seis meses en Turquía. En su nuevo club se encontrará con un compatriota que brilló con la tricolor.

  • Mateo Casierra.jpg
    Mateo Casierra Petersburgo
    Foto: Zenit San
    Fútbol

    Mateo Cassierra, en el top 10 de los delanteros más efectivos: CIES

    A sus 26 años, Mateo Cassierra sigue sumando goles en Rusia y ha sido llamado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo en las recientes Eliminatorias Sudamericanas.

  • Mateo Casierra marcó doblete con el Zenit.jpg
    Mateo Casierra marcó doblete con el Zenit
    Foto: FC Zenit Español
    Fútbol

    Video: así fue el doblete de Mateo Casierra con el Zenit en la liga rusa; está en racha goleadora

    El doblete del delantero colombiano Mateo Casierra ratifica su buena racha en el inicio de la temporada, pues ya llegó a seis anotaciones en igual números de compromisos.

  • Wilmar Barrios y sus compañeros.jpg
    Wilmar Barrios y sus compañeros
    Foto: @fczenit_en
    Fútbol

    Otra 'joyita' de Wilmar Barrios: tremendo golazo en victoria del Zenit sobre Sochi

    Al minuto 53, Barrios anotó el quinto gol de la apabullante goleada 7-0.

  • Mateo Casierra.jpg
    Mateo Casierra Petersburgo
    Foto: Zenit San
    Fútbol

    Mateo Casierra, nuevo jugador del Zenit San Petersburgo: se une a su compatriota Wilmar Barios

    El atacante colombiano llega de jugar la más reciente temporada en el Sochi del fútbol de Rusia.

  • Zenit campeón de la liga rusa Foto Twitter zenit_spb.jpg
    Zenit campeón de la liga rusa //
    Foto: Twitter @zenit_spb
    Fútbol

    Wilmar Barrios campeón en Rusia: Zenit consiguió su cuarta liga consecutiva

    Es el octavo título de liga en la historia del Zenit desde la caída de la Unión Soviética en 1991.

  • Impresionante tiro libre.jpg
    Impresionante tiro libre //
    Captura de pantalla
    Fútbol

    Extraño gol de tiro libre sorprendió al mundo y provocó un milagro en Rusia

    El impresionante gol lo anotó el club Alania, de la segunda división rusa, y forzó el empate ante Zenit para definir el compromiso desde la tanda de penaltis.

  • Wilmar Barrios
    Barrios ante Betis
    Foto: Instagram Wilmar Barrios
    Fútbol

    Video: Wilmar Barrios le dice adiós a la Europa League

    Real Betis consiguió un sufrido empate ante Zenit y se clasificó a los octavos de final de la Europa League.

  • betis zenit foto afp.jpg
    Zenit vs. Betis
    Foto: AFP
    Fútbol

    Zenit, con Barrios, cedió en casa ante el Betis en la Europa League

    El colombiano Wilmar Barrios jugó todo el partido y recibió tarjeta amarilla finalizando el encuentro, en el 90+2.

