Video: Wilmar Barrios le dice adiós a la Europa League

El colombiano Wilmar Barrios fue inicialista en el partido de dieciseisavos de final de la Europa League ante Betis en un partido cerrado que al final no sumó goles en el marcador y dejó al equipo ruso eliminado.

Zenit hizo sufrir a Betis sobre el final del encuentro, pues un gol anotado por Chistyakov en el minuto 90 podía enviar el partido a la prórroga, pero fue anulado.

Betis no estuvo cómodo en ningún momento y, aunque estrelló dos balones en el poste al principio del segundo tiempo, le dio opciones al equipo de San Petersburgo, que no se rindió nunca, apretó y rozó igualar la eliminatoria.

Lo rusos apretaron al final volcando su ataque por la derecha, con centros de Sutormin o Malcom a los que no llegaron con opciones Yuri Alberto, en dos ocasiones, ni el recién entrado Sergeyev, a quien el luso Rui Silva le hizo un paradón tras un remate de cabeza, aunque luego se decretó que estaba en posición ilegal.

Le mínima ventaja obtenida por Betis en la ida 2-3 fue suficiente para sellar su cupo en los octavos de final de la Europa League.

