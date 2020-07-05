Blu Radio Wilmar Barrios
Wilmar Barrios
-
¿Wilmar Barrios, cerca de Atlético Nacional? Ojo a las palabras del jugador
Al futbolista le han visto enviar 'guiños' al cuadro verdolaga y un posible fichaje, de los cuales por fin habló y fue claro con la posibilidad de regresar a Colombia.
-
Wilmar Barrios confiesa dos equipos que le gustaría jugar en Colombia, ¿se ilusionan hinchas?
No solo confesó que le gustaría llegar a estos equipos, sino que Wilmar Barrios dijo que uno es un sueño que tiene desde niño y no descartó algún día hacerlo realidad.
-
Wilmar Barrios no se confía ante Uruguay por las ausencias Luis Suárez y Edinson Cavani
El volante Wilmar Barrios sabe que Uruguay está en un proceso de recambio, pero de todas maneras tienen jugadores que pueden marcar la diferencia en el partido de Eliminatoria.
-
Selección Colombia enfrentará a Alemania en duelo preparatorio de la FIFA
El equipo de Néstor Lorenzo disputará dos duelos en fecha FIFA como preparación de cara a las Eliminatorias.
-
Otra ‘joyita’ de Wilmar Barrios: tremendo golazo en victoria del Zenit sobre Sochi
Al minuto 53, Barrios anotó el quinto gol de la apabullante goleada 7-0.
-
Todos a Sinisterra: se estrenó con la Selección Colombia y hasta James lo buscó para emotivo abrazo
Luis Sinisterra y Wilmar Barrios abrieron su cuenta goleadora con la Selección en los amistosos contra Guatemala y México, ambos partidos ganados.
-
Con doblete de Sinisterra y golazo de Barrios, la Selección Colombia remontó y le ganó 3-2 a México
Colombia suma dos triunfos en igual número de partidos desde que Néstor Lorenzo está al mando del combinado tricolor.
-
No la dejó caer: Wilmar Barrios anotó golazo para el 3-2 a favor de Colombia ante México
El volante del Zenit marcó su primer gol con la Selección Colombia luego de 54 partidos con la absoluta.
-
Video: Wilmar Barrios le dice adiós a la Europa League
Real Betis consiguió un sufrido empate ante Zenit y se clasificó a los octavos de final de la Europa League.
-
Zenit, con Barrios, cedió en casa ante el Betis en la Europa League
El colombiano Wilmar Barrios jugó todo el partido y recibió tarjeta amarilla finalizando el encuentro, en el 90+2.