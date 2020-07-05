En vivo
Blu Radio  / Wilmar Barrios

Wilmar Barrios

  • Wilmar Barrios y escudo de Atlético Nacional.jpg
    ¿Wilmar Barrios, cerca de Atlético Nacional? //
    Foto: AFP / Atlético Nacional
    Fútbol Colombiano

    ¿Wilmar Barrios, cerca de Atlético Nacional? Ojo a las palabras del jugador

    Al futbolista le han visto enviar 'guiños' al cuadro verdolaga y un posible fichaje, de los cuales por fin habló y fue claro con la posibilidad de regresar a Colombia.

  • 308074_Foto: Wilmar Barrios (Mediocampista defensivo-Boca Juniors)/AFP
    Foto: Wilmar Barrios
    Foto AFP
    Fútbol Colombiano

    Wilmar Barrios confiesa dos equipos que le gustaría jugar en Colombia, ¿se ilusionan hinchas?

    No solo confesó que le gustaría llegar a estos equipos, sino que Wilmar Barrios dijo que uno es un sueño que tiene desde niño y no descartó algún día hacerlo realidad.

  • Wilmar Barrios y Cavani Foto AFP.jpg
    Wilmar Barrios y Cavani /
    Foto AFP
    Eliminatorias

    Wilmar Barrios no se confía ante Uruguay por las ausencias Luis Suárez y Edinson Cavani

    El volante Wilmar Barrios sabe que Uruguay está en un proceso de recambio, pero de todas maneras tienen jugadores que pueden marcar la diferencia en el partido de Eliminatoria.

  • Seleccioncolombiajpeg
    Selección Colombia en Asia.
    Foto: Twitter @FCFSeleccionCol.
    Fútbol

    Selección Colombia enfrentará a Alemania en duelo preparatorio de la FIFA

    El equipo de Néstor Lorenzo disputará dos duelos en fecha FIFA como preparación de cara a las Eliminatorias.

  • Wilmar Barrios y sus compañeros.jpg
    Wilmar Barrios y sus compañeros
    Foto: @fczenit_en
    Fútbol

    Otra ‘joyita’ de Wilmar Barrios: tremendo golazo en victoria del Zenit sobre Sochi

    Al minuto 53, Barrios anotó el quinto gol de la apabullante goleada 7-0.

  • Luis Sinisterra y Luis Díaz_AFP.PNG
    Luis Sinisterra y Luis Díaz
    Foto: AFP
    Fútbol

    Todos a Sinisterra: se estrenó con la Selección Colombia y hasta James lo buscó para emotivo abrazo

    Luis Sinisterra y Wilmar Barrios abrieron su cuenta goleadora con la Selección en los amistosos contra Guatemala y México, ambos partidos ganados.

  • Luis Sinisterra Foto AFP.jpg
    Luis Sinisterra /
    Foto AFP
    Fútbol

    Con doblete de Sinisterra y golazo de Barrios, la Selección Colombia remontó y le ganó 3-2 a México

    Colombia suma dos triunfos en igual número de partidos desde que Néstor Lorenzo está al mando del combinado tricolor.

  • wilmar barrios colombia mexico foto afp.jpg
    Wilmar Barrios con Colombia vs. México
    Foto: AFP
    Fútbol

    No la dejó caer: Wilmar Barrios anotó golazo para el 3-2 a favor de Colombia ante México

    El volante del Zenit marcó su primer gol con la Selección Colombia luego de 54 partidos con la absoluta.

  • Wilmar Barrios
    Barrios ante Betis
    Foto: Instagram Wilmar Barrios
    Fútbol

    Video: Wilmar Barrios le dice adiós a la Europa League

    Real Betis consiguió un sufrido empate ante Zenit y se clasificó a los octavos de final de la Europa League.

  • betis zenit foto afp.jpg
    Zenit vs. Betis
    Foto: AFP
    Fútbol

    Zenit, con Barrios, cedió en casa ante el Betis en la Europa League

    El colombiano Wilmar Barrios jugó todo el partido y recibió tarjeta amarilla finalizando el encuentro, en el 90+2.

