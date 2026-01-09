¿Wilmar Barrios, cerca de Atlético Nacional? Ojo a las palabras del jugador

El mercado de fichajes de cara al inicio de la Liga BetPlay 2026 se sigue moviendo y más nombre agitan a los hinchas de cómo terminarán conformados los equipos para la lucha por la estrella de mitad de año, entre esos, Atlético Nacional que tras la salida de Marino Hinestroza sigue buscando más perfiles.

Sin embargo, desde hace meses comenzó a sonar el sonajero de una de las figuras más recientes de la Selección Colombia como lo ha sido Willmar Barrios, quien se desempeña en el Zenit de Rusia como una de sus principales figuras. Incluso, en sus redes, ha dejado claro su deseo de llegar al cuadro verdolaga.

Foto: Wilmar Barrios Foto AFP

¿Wilmar Barrios, cerca de Atlético Nacional?

Luego de que el equipo paisa conquistara la Copa BetPlay en 2025, Campuzano posteó una foto en sus redes sociales y allí el volante dejó un comentario: “Algún día niño”, dejando claro su intención y gusto por la camiseta verdolaga, a lo que Jorman le respondió: “Usted quiere venir a cumplir su sueño, yo te prometo atún con taja”.

Esto encendió los rumores y una petición colectiva a las directivas para que hicieran un esfuerzo por el volante, pero hasta ahí no se supo más; no obstante, en medio de sus vacaciones, Barrios habló de esto y fue claro: no hay ningún acercamiento con el equipo.



“He visto y escuchado muchas cosas, pero la realidad es que no he tenido acercamientos con ninguno de los dos equipos. Yo estoy bastante tranquilo. Uno piensa cosas en el momento y después puede pensar otras a futuro, pero ahora estoy enfocado y concentrado en Zenit, queriendo hacer las cosas bien ahí y esperando a ver qué pasa más adelante”, dijo, descartando también supuestas conversaciones con el Junior de Barranquilla.

Wilmar Barrios y su deseo de llegar a Atlético Nacional

En una conversación distendida pero reveladora, el reconocido mediocampista Wilmar Barrios, figura de la Selección Colombia y actual jugador del Zenit de San Petersburgo, abrió su corazón durante una entrevista con el creador de contenido Polibamba. Más allá de los aspectos deportivos, la charla abordó temas personales y dejó titulares que no tardaron en encender las redes sociales y movilizar a las hinchadas de dos grandes equipos del fútbol colombiano.

Barrios, quien ha sido uno de los pilares en el mediocampo del combinado nacional en los últimos años, sorprendió al confesar sus preferencias en el fútbol colombiano. “Nacional, que es un sueño de niño, y el otro es Junior”, dijo el cartagenero, dejando claro cuáles serían sus destinos preferidos en caso de regresar al país.