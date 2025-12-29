Atlético Nacional tomó decisión sobre su técnico para 2026 y sorprendió a los hinchas

Luego de la salida de Gandolfi de Atlético Nacional, el club confirmó a Diego Arias para tomar el mando y en sus primeros partidos obtuvo un registro histórico que ilusionó a los hinchas, pero todo se cayó para los cuadrangulares finales y su continuidad estuvo en vilo para la afición. Sin embargo, en 2026 él será el encargado de seguir frente al equipo.

De acuerdo con Juan David Londoño y Pipe Sierra, dos periodistas cercanos a la institución, la junta directiva del cuadro verdolaga tomó la decisión de dejar al técnico antioqueño frente al equipo por más tiempo y será el encargado de que lidere el proyecto en 2026 con los fichajes que se irán sumando en las próximas semanas.

"Diego Arias (40) será oficializado como el entrenador de #AtléticoNacional. El club estuvo evaluando a varios directores técnicos del exterior y a Reinaldo Rueda, pero finalmente la dirigencia optó por la continuidad de ‘caballito’", indicó el periodista Sierra sobre la situación.

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

En ese orden, Arias será el encargado de seguir al frente del proyecto de Sebastián Arango y Gustavo Fermani, presidente y director deportivo del equipo, respectivamente, en donde tendrá la tarea de regresar al club a la Copa Libertadores al lado de un equipo que, afortunadamente, ya conoce.



Como interino Arias logró un rendimineto del 66.66 % en un saldo de 21 partidos dirigidos con 12 victorias, 6 empates y 3 derrotas, números que ningún técnico había obtenido en su comienzo en Medellín. Ni siquiera el mexicano Efraín Juárez, quien quedó bicampeón en apenas dos meses al frente del plantel.

Ahora, el antioqueño mantendrá la base del plantel y a la espera de que lleguen los fichajes, podrá trabajar para alcanzar la Liga BetPlay y, por supuesto, la clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamericana para tener al equipo en una competencia de alto nivel.