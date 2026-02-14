Menores son usados por disidencias en Anorí para alertar movimientos de la Fuerza Pública

El reciente asesinato de dos policías en pleno casco urbano del municipio de Anorí nuevamente encendió las alarmas sobre la situación de seguridad en esta localidad que sigue sin solucionarse pese a los diagnósticos y medidas anunciadas incluso por el mismo ministro de Defensa.

Uno de los asuntos que genera mayor preocupación tiene que ver con lo que el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, ha denominado como un contexto de “anarquía” donde los grupos armados, especialmente el frente 36 de de las disidencias de las Farc, tiene un gran poder de injerencia en casi todas las dinámicas de la población.

"Allá no se puede llamar la atención a nadie porque parqueó una moto mal, porque parqueó un vehículo mal. Allá no se puede imponer un comparendo, porque ahí mismo están amenazando con integrantes del Frente 36", aseguró Martínez.

El funcionario detalló que menores de edad estarían siendo cooptados por el grupo armado para alertar sobre movimientos de la Fuerza Pública. Armas y dinero estarían siendo las ofertas con las que los ilegales seducen a este segmento de la población.



"Por eso hablo de anarquía en el las familias, muchas familias, sin estigmatizar de este municipio, tienen hijos, sobrinos, nietos y integrantes del Frente 36", manifestó el secretario.

Al tiempo que se espera un refuerzo en la presencia de la Fuerza Pública en esta localidad del Nordeste del departamento, avanzan estrategias con un equipo especial para contrarrestar el reclutamiento de menores de edad, sobre el cual también las autoridades advierten sobre un alto subregistro.