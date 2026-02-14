En vivo
Aparece con vida DJ cartagenero que había sido reportado como desaparecido: aquí los detalles

Aparece con vida DJ cartagenero que había sido reportado como desaparecido: aquí los detalles

Sus dos trabajadores también se reportaron ante una estación policial. Las autoridades ahora avanzarán en el esclarecimiento de los hechos.

Dj Dever.png
Deberson José Ríos Caicedo, más conocido como Dj Dever.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de feb, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

