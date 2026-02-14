Aparece con vida DJ cartagenero que había sido reportado como desaparecido: aquí los detalles

Pasadas las 5:00 de la madrugada de este sábado 14 de febrero llegó por sus propios medios hasta el CAI Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, el artista Deberson José Ríos Caicedo, más conocido en la industria de la música como DJ Dever, quien había sido reportado como desaparecido junto a dos de sus trabajadores desde el martes, luego de ser contratado para una fiesta privada en Playa Mendoza, Tubará, Atlántico.

El DJ fue atendido inmediatamente por los uniformados, aunque causa curiosidad que sus cercanos Antoni García y Leonardo Rodríguez ya se habían presentado desde la 1:00 de la madrugada a otra estación policial ubicada en el sur de Barranquilla.

Los tres fueron trasladados por el Gaula hacia un hospital, donde se confirmó que sus estados de salud son óptimos.

“De forma articulada con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), se dispuso su traslado a un centro médico para valoración, garantizando su integridad y bienestar. Nuestras unidades activaron la ruta de acompañamiento, brindando protección y trasladando a los ciudadanos a un centro asistencial para su respectiva valoración médica”, se lee en un comunicado de la institución armada.



Así las cosas, las autoridades ahora avanzarán en el esclarecimiento de los hechos.

“Gracias a la reacción oportuna de las unidades policiales y al despliegue inmediato del GAULA, se logró brindar acompañamiento integral a los ciudadanos involucrados. A esta hora, las personas mencionadas se encuentran en buen estado de salud y bajo acompañamiento institucional”, apuntó la Policía.

“La Policía Nacional, a través del GAULA, continúa adelantando las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, reiterando su compromiso permanente con la protección de la vida, la libertad y la seguridad ciudadana. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte su tranquilidad a través de la línea 165 del GAULA o la línea de emergencia 123”, concluyó.