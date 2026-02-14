Temporada invernal golpea a Santander: 18 municipios declaran calamidad pública

Las fuertes lluvias que no dan tregua en Santander mantienen en alerta máxima a las autoridades y comunidades; inundaciones, tormentas eléctricas, deslizamientos y el desbordamiento de ríos han provocado emergencias en distintas zonas del departamento, dejando hasta el momento más de 500 personas damnificadas.

Ante la magnitud de las afectaciones, 18 municipios declararon la calamidad pública para agilizar la atención humanitaria, habilitar albergues temporales y gestionar recursos para la recuperación de las zonas impactadas.

Entre los territorios más golpeados se encuentran Lebrija, Sabana de Torres, Rionegro, El Playón, Confines, Cimitarra, Charalá, Carcasí, Coromoro, Molagavita, Puerto Parra y San Joaquín, donde se reportan viviendas anegadas, cultivos perdidos y vías bloqueadas por caída de rocas y derrumbes.

Las emergencias también han dejado incomunicadas varias veredas y corregimientos debido al colapso de carreteras secundarias y terciarias, lo que dificulta el ingreso de ayudas.



Desde la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, su director, Eduard Sánchez, advirtió que las precipitaciones continuarán en los próximos días y reiteró el llamado a las comunidades ribereñas a evitar actividades cerca de los ríos ante el riesgo de crecientes súbitas.

“Nos mantenemos acompañando a las comunidades. Las lluvias persisten y las inundaciones representan un peligro constante para las familias. Hay monitoreo del afluente en los principales ríos, sobre todo del río Lebrija, que es el que ha dejado un sinnúmero de afectaciones en el municipio que lleva su mismo nombre y en otros aledaños”, señaló el funcionario.

De igual manera, hizo un llamado a la solidaridad para donar elementos no perecederos, colchonetas, frazadas y demás kits de aseo para poder suplir las necesidades de las familias damnificadas.

Mientras tanto, decenas de personas permanecen en albergues temporales a la espera de ayudas humanitarias, en medio de una temporada invernal que ya es considerada una de las más fuertes de los últimos años en el departamento.