Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Santanderes  / Temporada invernal golpea a Santander: 18 municipios declaran calamidad pública

Temporada invernal golpea a Santander: 18 municipios declaran calamidad pública

Las lluvias persistentes dejan más de 500 damnificados, viviendas anegadas, cultivos perdidos y comunidades incomunicadas por derrumbes en carreteras rurales.

Declaran calamidad pública en Lebrija
Imagen de los organismos de Socorro. Declaran calamidad pública en Lebrija
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de feb, 2026
Editado por: Alix Salamanca

