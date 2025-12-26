Atlético Nacional, cerca de quitarle 'crack' a River Plate para el 2026 //

El libro de fichajes de Atlético Nacional se mueve de cara a la temporada 2026 tras un año en donde, lamentablemente, no lograra la clasificación a la Copa Libertadores ni por reclasificación ni por el título de la Liga BetPlay, que era parte de los objetivos de la institución.

Por eso, en 2026, el cuadro verdolaga busca sumar un futbolista de una amplia experiencia con el objetivo de mantener un equipo competitivo y, ante la salida de Camilo Cándido, se habla de la llegada de una leyenda de River Plate, que dejaría el cuadro de la 'Banda Cruzada' tras 10 años llenos de títulos.

Plantel de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

El crack que llegaría a Atlético Nacional tras 10 años en River Plate

De Provincia de Entre Ríos, Argentina, Milton Casco se convirtió en una auténtica leyenda de River Plate desde su debut en 2015, es decir, 10 años con el cuadro a la capital en donde sumó todo tipo de títulos, tanto nacionales como internacional.

Fue titular en aquella final de diciembre de 2018 en donde vencieron a Boca Juniors en el estadio Santiago Bérnabeu por la Copa Libertadores. Al igual que disputó diversos torneos, como el Mundial de Clubes 2025, entre otros. Pero que considera que, a sus 37 años, es momento de un nuevo capítulo en su carrera luego de casi toda una vida bajo el mando de Marcelo Gallardo.



Milton Casco // Foto: AFP

La experiencia de Milton Casco

Con más de 400 partidos como profesional, Casco se ha desempeñado como lateral izquierdo con versatilidad también como derecho. Ha anotado 14 goles en total con un saldo de 41 asistencias a lo largo de su carrera.

Ante de estar en River, pasó por Gimnasia y Esgrima al igual que por Newell's Old Boys. En cuanto a títulos, logró el Finalización 2013 con el equipo de Rosario hasta que en 2015 pasó a River Plate para conquistar:

