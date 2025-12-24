Si Camilo Cándido no sigue, Atlético Nacional tiene plan B desde el fútbol argentino

Ad portas la llegada del 2026, Atlético Nacional trabaja para formar un equipo profesional de alta calidad y poder competir por todos los torneos que disputar para regresar a la Copa Libertadores 2027. Pero no solo los rumores de Santiago Arias y Luis Fernando Muriel se encuentran en la mesa, sino que otro 'crack' entró en el sondeo del equipo.

No solo las posibles salidas de Marino Hinestroza, Andrés Felipe Román y Alfredos Morelos han presionado a la institución de buscar reemplazos a su altura, sino que se ha sumado la posibilidad de no llegar a un acuerdo con Cruz Azul para la continuidad de Camilo Cándido, por eso, un lateral izquierdo entró en las carpetas y, desde Argentina, confirmaron su nombre: Frank Fabra.



De Boca a Atlético Nacional

En medio de lágrimas, Frank Fabra se despidió de Boca Juniors tras varios años como 'xeneize' abriendo nuevamente las puertas a nuevos retos profesionales. Ahí apareció el nombre de Atlético Nacional, que, según TyC Sports, se volvió en una gran opción para el futbolista no solo por el club, sino por Medellín ya que en los planes personales sería perfecto.

“Frank Fabra culminó su paso por Boca tras diez años y espera ofertas. A sus 34 años, el lateral izquierdo quiere cambiar la imagen que dejó en el último semestre, en el que no jugó, y podría volver a Colombia para jugar en Atlético Nacional”, indicó TyC Sports.

Frank Fabra Foto: AFP

Los números de Fabra en Boca

La historia fue de amores y odios en el cuadro 'xeneize', de ser pieza a clave a uno de los nombres más pedidos para que se fuera. Llegó en 2016 desde el Deportivo Independiente Medellín (DIM) y estuvo allí hasta este 2025, es decir, casi 10 años en la capital argentina.



En total, disputó 241 partidos con la camiseta 'xeneize' en donde anotó 14 goles y dio 31 asistencias. Fue campeón de la Liga (4), Copa (3) y Supercopa (2) de Argentina, además fue clave en la Copa Libertadores, pese a que perdió dos con el club: River (2018) y Fluminense (2023).