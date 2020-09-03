En vivo
Blu Radio  / Frank Fabra

Frank Fabra

  • Lateral Camilo Cándido, refuerzo del 2025 de Nacional
    Lateral Camilo Cándido
    Foto: Atlético Nacional
    Fútbol Colombiano

    Si Camilo Cándido no sigue, Atlético Nacional tiene plan B desde el fútbol argentino

    El cuadro verdolaga trabaja en la continuidad del lateral uruguayo para el 2026 con Cruz Azul, dueño de su pase, pero miran una alternativa con una amplía experiencia internacional.

  • Frank Fabra, expulsado en la final de la Libertadores entre Boca - Fluminense
    Frank Fabra, expulsado en la final de la Libertadores entre Boca - Fluminense
    Foto: AFP
    Fútbol

    Fabra llegó llorando al entrenamiento luego de la expulsión con Boca en la final de la Libertadores

    Riquelme detalló cómo se encuentra el colombiano Fabra después de dejar con un futbolista menos a Boca por una expulsión que se pudo haber evitado en la final.

  • Frank Fabra.jpg
    Frank Fabra
    Foto: AFP
    Fútbol

    Video: expulsan a Frank Fabra por golpe al capitán de Fluminense en la final de la Copa Libertadores

    El jugador colombiano Frank Fabra fue expulsado por un golpe al capitán de Fluminense, Nino.

  • 308498_BLU Radio. Frank Fabra / Foto: AFP.
    BLU Radio. Frank Fabra / Foto: AFP.
    FRANCK FIFE/AFP
    Eliminatorias

    Frank Fabra: “Voy a entregarle todo a la Selección Colombia”

    El defensor Fran Fabra, quien ya tiene en su palmarés 10 títulos, espera aportarle a la tricolor para ganar los seis puntos en esta fecha de la Eliminatoria.

  • Marcelo junto a Frank Fabra.jpg
    Marcelo junto a Frank Fabra //
    Foto: Instagram Frank Fabra
    Fútbol

    Riquelme comparó a Fabra con Marcelo: "Él es lo que tú eras en Madrid"

    El astro Juan Román Riquelme no se guardó ningún elogio con Frank Fabra, además que el '10' argentino siempre ha expresado su admiración a los futbolistas colombianos.

  • Sebastián Villa
    Sebastián Villa
    Foto: AFP
    Fútbol

    Sebastián Villa, declarado culpable por violencia de género en Argentina

    Boca Juniors aseguró que si el jugador era declarado culpable por este hecho, lo apartaría del plantel profesional, por lo que el futuro de Sebastián Villa podría ser incierto; sin embargo, los xeneizes aún no se pronuncian.

  • Deportivo Pereira vs. Boca Juniors.jpg
    Deportivo Pereira vs. Boca Juniors //
    Fotos: AFP
    EN VIVO
    Fútbol

    En vivo: Deportivo Pereira busca revancha en casa ante un difícil Boca Juniors

    Los dirigidos por Alejandro Restrepo están obligados a ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores; mientras que, los hombres de Jorge Almirón solo necesitan los tres puntos para estar en octavos de final.

  • Triplete de Darío Benedetto en Boca Juniors
    Triplete de Darío Benedetto en Boca Juniors
    Foto: @BocaJrsOficial
    Fútbol

    Boca Juniors, con triplete de Benedetto, se quedó con la Supercopa Argentina

    Boca Juniors obtuvo la segunda Supercopa, cuatro años después de su primera celebración.

  • Daniel Ruiz.jpg
    Daniel Ruiz
    Foto: Dimayor
    Fútbol

    Millonarios: Daniel Ruiz está en la mira de Boca Juniors

    Además de Daniel Ruiz, otro colombiano despierta interés en el club xeneize.

  • Boca Juniors
    Boca Juniors
    Foto: Boca Juniors
    Fútbol

    Liga Argentina: Boca ganó a Gimnasia con golazo de Fabra y retomó el liderato a una fecha del final

    Con este resultado, Boca suma 51 puntos y superó por uno al ahora escolta Racing Club, a falta de la última jornada del próximo domingo.

