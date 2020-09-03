Blu Radio Frank Fabra
Frank Fabra
Si Camilo Cándido no sigue, Atlético Nacional tiene plan B desde el fútbol argentino
El cuadro verdolaga trabaja en la continuidad del lateral uruguayo para el 2026 con Cruz Azul, dueño de su pase, pero miran una alternativa con una amplía experiencia internacional.
Fabra llegó llorando al entrenamiento luego de la expulsión con Boca en la final de la Libertadores
Riquelme detalló cómo se encuentra el colombiano Fabra después de dejar con un futbolista menos a Boca por una expulsión que se pudo haber evitado en la final.
Video: expulsan a Frank Fabra por golpe al capitán de Fluminense en la final de la Copa Libertadores
El jugador colombiano Frank Fabra fue expulsado por un golpe al capitán de Fluminense, Nino.
Frank Fabra: “Voy a entregarle todo a la Selección Colombia”
El defensor Fran Fabra, quien ya tiene en su palmarés 10 títulos, espera aportarle a la tricolor para ganar los seis puntos en esta fecha de la Eliminatoria.
Riquelme comparó a Fabra con Marcelo: "Él es lo que tú eras en Madrid"
El astro Juan Román Riquelme no se guardó ningún elogio con Frank Fabra, además que el '10' argentino siempre ha expresado su admiración a los futbolistas colombianos.
Sebastián Villa, declarado culpable por violencia de género en Argentina
Boca Juniors aseguró que si el jugador era declarado culpable por este hecho, lo apartaría del plantel profesional, por lo que el futuro de Sebastián Villa podría ser incierto; sin embargo, los xeneizes aún no se pronuncian.
En vivo: Deportivo Pereira busca revancha en casa ante un difícil Boca Juniors
Los dirigidos por Alejandro Restrepo están obligados a ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores; mientras que, los hombres de Jorge Almirón solo necesitan los tres puntos para estar en octavos de final.
Boca Juniors, con triplete de Benedetto, se quedó con la Supercopa Argentina
Boca Juniors obtuvo la segunda Supercopa, cuatro años después de su primera celebración.
Millonarios: Daniel Ruiz está en la mira de Boca Juniors
Además de Daniel Ruiz, otro colombiano despierta interés en el club xeneize.
Liga Argentina: Boca ganó a Gimnasia con golazo de Fabra y retomó el liderato a una fecha del final
Con este resultado, Boca suma 51 puntos y superó por uno al ahora escolta Racing Club, a falta de la última jornada del próximo domingo.