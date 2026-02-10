Maxwell, expareja y cómplice de Epstein, exige indulto "para explicar" que Trump es inocente

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, se negó el lunes a responder preguntas del comité del Congreso de Estados Unidos que investiga los vínculos del fallecido delincuente sexual con figuras poderosas, pero dijo estar dispuesta a hacerlo si el presidente Donald Trump la indultaba.

La audiencia a puertas cerradas y por videoconferencia con Maxwell, presa en Texas, tuvo lugar en plena tormenta provocada por la reciente publicación de una gran cantidad de documentos del expediente Epstein.

El lunes, el Departamento de Justicia abrió los archivos de Epstein no censurados para su revisión por parte de miembros del Congreso, luego de que varios legisladores expresaran preocupación porque algunos nombres fueron eliminados.

Una ley de transparencia, aprobada en noviembre en el Congreso y promulgada por Trump tras presiones de su propio partido Republicano, obligó al Departamento de Justicia a divulgar todos los documentos en su posesión relacionados con Epstein, hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.



Epstein, cuya muerte fue considerada un suicidio, había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Sus extensos vínculos con políticos, celebridades y académicos de todo el mundo, especialmente después de su liberación en 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el planeta.



"Inocentes"

Maxwell, de 64 años, es la única persona condenada por un delito en relación con Epstein. Fue declarada culpable en 2021 de tráfico sexual de menores para el financista y cumple una condena de 20 años de cárcel.

"Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder cualquier pregunta", dijo a periodistas el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, en alusión al derecho a no autoincriminarse garantizado por la Constitución de Estados Unidos.

El abogado de Maxwell, David Markus, afirmó en un comunicado que su cliente "está dispuesta a hablar plena y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto".

Donald Trump Foto: AFP

Markus también dijo que Trump y el expresidente demócrata Bill Clinton, ambos amigos de Epstein en el pasado, son "inocentes de cualquier delito". "Solo la señora Maxwell puede explicar por qué", afirmó.

El legislador demócrata Suhas Subramanyam, quien asistió a la declaración de Maxwell, consideró que "todo esto es una estrategia para intentar conseguir un indulto del presidente Trump".

El Departamento de Justicia dijo que no se esperan nuevos procesamientos, pero varios líderes políticos y empresariales quedaron manchados por el escándalo o dimitieron después de que sus vínculos con Epstein salieran a la luz en los archivos.



"Violación flagrante"

La ley de transparencia exige la supresión de los nombres u otra información identificable de las víctimas de Epstein, que sumaban más de 1.000 según el FBI.

Pero determina que ningún registro puede "retenerse, retrasarse o censurarse sobre la base de vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política, incluidos cualquier funcionario gubernamental, figura pública o dignatario extranjero".

El representante demócrata Ro Khanna, coautor de la ley, junto al republicano Thomas Massie, cuestionó las censuras de estos documentos.

"Hay seis hombres, algunos con foto, cuyos nombres fueron censurados, sin explicación de por qué lo fueron", dijo Khanna.

Los parlamentarios no dieron nombres, pero uno de ellos está "bastante arriba en un gobierno extranjero", dijo Massie.

Khanna también publicó otros ejemplos en su página de Facebook.

El nombre del remitente de un correo electrónico del 17 de enero de 2013 dirigido a Epstein está tachado en los archivos divulgados. "Acaba de llegar una nueva brasileña, sexy y linda, =9 años", dice el mensaje.

También está censurado el nombre del remitente de un correo electrónico del 11 de marzo de 2014 dirigido a Epstein, en el que se lee: "Gracias por una noche divertida". "Tu chica más pequeña estuvo un poco traviesa".

Khanna dijo que no revelar los nombres de los remitentes de los correos electrónicos es una "violación flagrante" de la ley de transparencia.



Presión política

Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, deben testificar a fines de febrero sobre sus lazos con Epstein. Trump fue en su momento amigo cercano de Epstein, pero no ha sido citado a declarar por el panel.

Ni los Clinton ni Trump han sido acusados de ningún acto ilícito relacionado con Epstein. Maxwell fue trasladada en 2025 a una prisión de mínima seguridad en Texas tras reunirse dos veces con el vicefiscal general Todd Blanche, exabogado personal de Trump.

Trump intentó impedir la publicación de los archivos sobre Epstein, pero promulgó la ley de transparencia bajo presión de su propio partido.

La medida extraordinaria reflejó la intensa presión política para abordar lo que muchos estadounidenses, incluidos los propios simpatizantes de Trump, ven como un encubrimiento para proteger a hombres ricos y poderosos del entorno de Epstein.