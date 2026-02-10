En vivo
Bogotá  / Llegarán 35 camiones de basura a Bogotá para recolectar 1.000 toneladas

Llegarán 35 camiones de basura a Bogotá para recolectar 1.000 toneladas

Con la prórroga por dos años con las cinco empresas concesionadas, viene además la llegada de 35 camiones nuevo para ampliar el recorrido de recolección y reducción de puntos críticos en Bogotá.

