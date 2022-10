Millonarios: Daniel Ruiz está en la mira de Boca Juniors

Son varios los rumores que han rodeado recientemente a la joya revelación de Millonarios Daniel Ruiz, quien durante las últimas temporadas se ha ganado un nombre en el fútbol colombiano, así como el interés de grandes clubes de diferentes partes del mundo.

Pese a que el volante del cuadro embajador no ha tenido un buen rendimiento en los últimos partidos de la Liga BetPlay Clausura, al igual que el conjunto capitalino, esto no ha sido motivo para que un histórico de Argentina no quite su mirada de él.

Recientemente, Mauricio' Chicho' Serna, miembro del cuerpo directivo de Boca Juniors junto con Jorge Bermúdez, confirmó las especulaciones que se venían dando en el entorno deportivo del ‘10’ del equipo dirigido por Alberto Gamero.

En un programa deportivo de Colombia, Serna reveló que Ruiz le llama la atención. Sin embargo, este no es el único jugador del FPC que despierta interés en el cuadro xeneixe, pues también nombró a Sebastián Gómez, mediocampista de Atlético Nacional.

Cabe recordar que en Boca Juniors juegan dos colombianos: Frank Fabra y Sebastián Villa; ambos dos han cumplido un papel fundamental en el presente que vive el cuadro dirigido por Hugo Ibarra, que el pasado domingo 23 de octubre se coronó campeón de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

Villa es quizá el jugador más controversial del plantel de Boca actualmente, en ese sentido, su presencia ha sido eclipsada por polémicas y lesiones, pero esto no ha impedido que demuestre su calidad y que cada vez que sale a la cancha se gane el corazón de los hinchas.

Boca Juniors conquistó el pasado domingo su título número 73 tras empatar 2-2 con Independiente por la última jornada de la liga argentina, en la que tuvo que alegrarse por un triunfo de su histórico rival, River Plate.

Con goles del paraguayo Óscar Romero y el colombiano Sebastián Villa, el Xeneize logró revertir una desventaja inicial en el marcador tras el penalti convertido por Leandro Fernández que, sumado al tanto posterior de Javier Vallejo, dio el empate al 'Rojo' de Avellaneda.

Tras este resultado ante su público en La Bombonera, los auriazules alcanzaron los 52 puntos, dos más que Racing Club, su escolta en la tabla, que cayó por 1-2 ante River Plate, que afrontaba el último partido de competición oficial con Marcelo Gallardo como técnico.

