En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Comunidad en zona rural de Dagua, Valle, teme afectaciones al turismo tras ataques a la Policía

Comunidad en zona rural de Dagua, Valle, teme afectaciones al turismo tras ataques a la Policía

Los comerciantes del corregimiento de El Queremal están haciendo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad