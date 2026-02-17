Así fue encontrado el cuerpo del estudiante de la U El Bosque en Gachancipá: "Mi bebé muerto”

En entrevista con Noticias Caracol, la madre del menor Cristian Esneider Martín entregó detalles sobre el hallazgo sin vida de su hijo en Gachancipá, a varias horas de su vivienda, luego de que saliera de casa rumbo a clases en la mañana del lunes 16 de febrero de 2026.

Según relató, el rastro del joven se perdió en horas de la mañana. Tras múltiples llamadas e intentos fallidos por comunicarse con él, y al no tener ninguna noticia sobre su paradero, decidió acudir a la Policía hacia las 6:00 de la tarde para reportar su desaparición y solicitar ayuda en la búsqueda.

La mujer explicó que, junto a la novia del menor y algunos amigos, se dirigieron hacia Gachancipá debido a que el celular del joven tenía activada la ubicación, lo que permitió establecer que se encontraba en esa zona.

Al llegar al municipio, el padre del adolescente lo encontró en una vereda, en medio de la vegetación. “Mi esposo y mi hermano están por allá, en el cerro, con los policías buscándolo”, recordó la madre sobre los momentos previos al hallazgo. Según indicó, el cuerpo fue encontrado hacia la 1:05 de la madrugada.



Mamá de estudiante de U El Bosque hallado sin vida en Gachancipá revela su última conversación

En medio del dolor, la mujer realizó una llamada contando la desgarradora noticia: “Encontraron a mi bebé… encontraron a mi bebé muerto”, se le escucha decir entre lágrimas.

La familia sostiene que detrás de la muerte del menor podría haber terceras personas. De acuerdo con la hermana de Cristian, mientras se desplazaban hacia el lugar comenzaron a recibir llamadas en las que les aseguraban que lo tenían retenido.

“Decían que un carro, que no sé qué, que plata, que dos millones de pesos”, afirmó, al referirse a presuntas extorsiones.

Finalmente, la madre envió un mensaje a quienes estarían involucrados en el caso: “Yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias para que el que le hizo eso a mi hijo pague, pague. No me importa hasta dónde tenga que llegar. El que lo hizo, ojalá me escuche y me vea, que sienta que lo que me hizo está mal, que me mató el corazón en vida”.