Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 17 de febrero de 2026

El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su amplia cobertura nacional y la confianza que ha construido entre los jugadores lo convierten en una de las opciones preferidas a la hora de apostar.



Núemro ganador de Dorado Tarde hoy, martes 17 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 17 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 16 febrero 2026 0973 - 5 Dorado Tarde 14 febrero 2026 2071 - 9 Dorado Tarde 13 febrero 2026 2700 - 0 Dorado Tarde 12 febrero 2026 4181 - 5 Dorado Tarde 11 febrero 2026 5369 - 2 Dorado Tarde 10 febrero 2026 6084 - 4 Dorado Tarde 9 febrero 2026 3703 - 6 Dorado Tarde 7 febrero 2026 9925 - 8 Dorado Tarde 6 febrero 2026 8281 - 2 Dorado Tarde 5 febrero 2026 8562 - 0

Modalidades de juego y plan de premios

El Dorado Tarde ofrece diferentes modalidades de apuesta, permitiendo que cada participante elija la opción que mejor se adapte a su estrategia. El monto del premio depende tanto del número de cifras acertadas como del tipo de apuesta seleccionada.

De acuerdo con el plan oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplió las oportunidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta innovación incrementó las posibilidades de ganar y añadió un atractivo adicional para los apostadores habituales.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos de pago autorizados.

Para efectuar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso.

Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de forma ágil y confiable, reforzando la credibilidad del Dorado Tarde como uno de los sorteos de chance más importantes y consultados en Colombia.