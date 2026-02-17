Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 17 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su amplia cobertura nacional y la confianza que ha construido entre los jugadores lo convierten en una de las opciones preferidas a la hora de apostar.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 17 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Dorado Tarde ofrece diferentes modalidades de apuesta, permitiendo que cada participante elija la opción que mejor se adapte a su estrategia. El monto del premio depende tanto del número de cifras acertadas como del tipo de apuesta seleccionada.
De acuerdo con el plan oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplió las oportunidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta innovación incrementó las posibilidades de ganar y añadió un atractivo adicional para los apostadores habituales.
El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos de pago autorizados.
Para efectuar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de forma ágil y confiable, reforzando la credibilidad del Dorado Tarde como uno de los sorteos de chance más importantes y consultados en Colombia.