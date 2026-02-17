En vivo
Consejo de Estado citó audiencia de pérdida de investidura a Isabel Zuleta por 'tarimazo'

Consejo de Estado citó audiencia de pérdida de investidura a Isabel Zuleta por 'tarimazo'

En este proceso, que será el 23 de febrero, se determinará si la congresista cometió una falta grave al gestionar la salida de jefes de bandas delincuenciales recluidos en la cárcel de Itagüí.

