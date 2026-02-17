En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / ¡Ay José! así despidió Barranquilla su Carnaval 2026

¡Ay José! así despidió Barranquilla su Carnaval 2026

Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcaron el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval.

