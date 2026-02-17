¡Ay José! así despidió Barranquilla su Carnaval 2026

Este martes Barranquilla clausuró su Carnaval 2026 con los tradicionales desfiles que representan el entierro de Joselito. El primero de estos recorridos se cumplió en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces.

Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcó el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval 2026.

El primero de estos recorridos se cumple a esta hora en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces pic.twitter.com/X8AUQDbpoL — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 17, 2026

#ElCarnavalConBlu Con letanías barranquilleros despiden el Carnaval de Barranquilla hasta el otro año, mientras las viudas lloran a su Joselito pic.twitter.com/gBv6EIpafh — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 17, 2026

En varias calles de la ciudad, los barranquilleros, a su manera, despidieron a Joselito Carnaval. Una de estas manifestaciones se pudo ver en el barrio La Magdalena, donde un grupo de personas simuló un entierro con ataúd y todo en despedida al tradicional personaje de las carnestolendas.

#ElCarnavalConBlu Una despedida por todo lo alto le hacen a esta hora a Joselito Carnaval en las calles de Barranquilla pic.twitter.com/W4vkVXbItO — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 17, 2026

Un luto cargado de diseño y tradición

El cortejo fúnebre simbólico estuvo liderado por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, quien cautivó a los asistentes luciendo el traje ‘El luto es venganza’.

Esta pieza, diseñada y confeccionada por estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se convirtió en un tributo a la creatividad local y a la formación académica del diseño en la región.