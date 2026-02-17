Concejo de Bogotá otorga Orden al Mérito a Fernando Soler, fundador de la ECCI

La Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez fue entregada por el Concejo de Bogotá a Fernando Soler, fundador de la Universidad ECCI, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la educación superior en la capital.

En una ciudad donde la educación continúa siendo una de las principales herramientas de movilidad social, el Concejo de Bogotá condecoró a Soler por su papel en la consolidación de un proyecto académico que durante 48 años ha formado a miles de jóvenes.

La ceremonia fue liderada por el concejal Edward Arias Rubio, quien destacó la incidencia de las instituciones de educación superior en la construcción de oportunidades y en el desarrollo productivo de la capital. El acto no solo exaltó una trayectoria individual, sino que puso el foco en el valor estructural de la academia para el futuro de la ciudad.



¿Por qué el Concejo de Bogotá otorgó la Orden al Mérito?

El reconocimiento resaltó el impacto de la Universidad ECCI en la formación técnica y profesional, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo industrial y tecnológico de Bogotá. En un contexto marcado por desafíos como el acceso, la permanencia y la calidad educativa, la distinción subrayó la importancia de fortalecer proyectos sostenibles y conectados con el entorno laboral.

Fernando Soler, fundador de Universidad ECCI Foto: Universidad ECCI

Durante su intervención, Soler hizo un balance del camino recorrido por la institución. “Ha sido un honor brindarle la oportunidad a miles de jóvenes de la ciudad de recibir una educación de alta calidad, desde lo práctico y lo teórico, que permite construir a un profesional excepcional”, afirmó.



Más allá del homenaje, la entrega de la Orden José Acevedo y Gómez sirvió como recordatorio del papel que cumple la educación superior en la vida pública de la capital. La universidad, como espacio formativo, no solo prepara profesionales, sino que promueve ciudadanía y pensamiento crítico.