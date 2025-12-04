Universidad ECCI recibe Certificación ICONTEC que acredita estándares internacionales

Este logro no solo valida el cumplimiento de estándares internacionales, sino que evidencia la transformación institucional alcanzada a través de procesos estructurados, medibles y orientados a resultados tangibles.

La ceremonia de entrega, realizada en la Sede S de la Universidad, reunió al Rector Fernando Arturo Soler, directivos, representantes del SGC, colaboradores y miembros de la comunidad académica, quienes celebraron este hito como un avance estratégico para el fortalecimiento institucional.

Un reconocimiento sustentado en acciones concretas

Para una institución de educación superior, obtener la certificación ICONTEC ISO 9001 implica demostrar que su operación académica, administrativa y de servicios funciona bajo criterios rigurosos de eficiencia, trazabilidad y mejora continua. En el caso de la Universidad ECCI, el proceso incluyó avances tangibles como:



● Organización, estandarización y digitalización de documentos críticos, garantizando seguridad, accesibilidad y trazabilidad.

● Realización de auditorías internas que permitieron identificar hallazgos y fortalecer el enfoque preventivo.

● Incorporación de metodologías de análisis y gestión del riesgo en procesos académicos y administrativos.

● Fortalecimiento de rutas de atención para mejorar la experiencia estudiantil.

Durante el acto de entrega, el Rector Fernando Arturo Soler señaló que este reconocimiento “demuestra el compromiso permanente de la institución con la calidad y la mejora continua”, enfatizando que la certificación no representa un punto de llegada, sino un motor para seguir avanzando hacia una universidad innovadora y centrada en las necesidades del país.

Para la Universidad ECCI, este logro implica una nueva responsabilidad: sostener y mejorar continuamente cada proceso institucional. El alcance de la certificación exige mantener un monitoreo permanente, promover la estandarización, asegurar la trazabilidad y fortalecer una cultura de autoevaluación y mejora continua.

Publicidad

En palabras del equipo de Calidad, “este logro evidencia un trabajo colectivo, pero sobre todo, abre la puerta a nuevos retos”, especialmente en un contexto donde la universidad continúa ampliando su oferta académica, fortaleciendo su presencia nacional y proyectándose como un actor estratégico en la transformación científica, tecnológica y social del país.

Un logro construido en comunidad

La Universidad ECCI agradeció a sus colaboradores, docentes, estudiantes y aliados estratégicos, quienes hicieron posible este proceso. Más que una certificación, este hito representa la consolidación de más de 45 años de trabajo orientado a la excelencia, la innovación y la responsabilidad institucional.