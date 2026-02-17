Polémica de Jhon Jader Durán: 17 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 17 de febrero de 2026:
- Juan David Cabal salió expulsado con la Juventus ante Galatasaray en la Liga de Campeones de la Uefa.
- Nueva polémica de Jhon Jader Durán en Rusia tras golpear a un rival en un partido amistoso.
- Osvaldo Hernández, periodista del periódico La Patria de Manizales, aseguró que Once Caldas busca que se oficialice una circular para autorizar a los árbitros a sacar por dos minutos a los jugadores que simulen faltas.
- Kylian Viviescas habló con el Gol Caracol sobre varios anécdotas que tiene con el Pecoso Castro.