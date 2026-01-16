Juzgado denunció a director de custodia del Inpec por salida de Carlos Pesebre a polémico tarimazo

El Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín formuló denuncia penal contra el teniente coronel del Inpec Rolando Antonio Ramírez Sanabria, quien se desempeñaba como director de Custodia y Vigilancia de la cárcel La Paz de Itagüí. La decisión quedó consignada en el Oficio 2381.

Según el despacho judicial, Ramírez Sanabria habría expedido de manera irregular la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025, mediante la cual ordenó el traslado del interno Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, para participar en un acto público realizado en La Alpujarra, donde fue subido a una tarima política encabezada por la senadora Isabel Zuleta.

El juzgado advirtió que dicho traslado no contaba con autorización judicial, único mecanismo legal para permitir la salida de una persona privada de la libertad, y recalcó que ninguna autoridad administrativa puede asumir esa competencia.

La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla calificó los hechos como de “gravedad mayúscula”, al considerar que se utilizó a un condenado con fines políticos, se violó de manera consciente la ley y se usurparon funciones judiciales. Señaló además que el caso abre la puerta para que respondan penalmente quienes habrían permitido la salida irregular de “Carlos Pesebre” y de al menos otros ocho cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá el 21 de junio de 2025.



"No lo dije yo, lo está diciendo la judicatura. Y por eso nos han dado la razón, porque resulta que bajo ese marco de la paz total, el presidente Gustavo Francisco y la reinita del sur o Isabel Zuleta creen que pueden pasar por encima de la autoridad", apuntó.

Así las cosas, el Juzgado 13 compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen presuntos delitos de fuga de presos y falsedad en documento público, en hechos que habrían ocurrido durante el denominado “tarimazo”.

Vale la pena recordar que actualmente existen investigaciones en curso en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que también abrió una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro. Asimismo, avanza una demanda ante el Consejo de Estado que busca la pérdida de investidura de la senadora Isabel Zuleta.