Senadora Isabel Zuleta se retracta de acusaciones contra alcalde de Medellín dichas en “tarimazo”

Otro golpe al polémico evento del “tarimazo” en Medellín, además de la apertura de investigación contra el presidente Gustavo Petro, ahora la senadora Isabel Zuleta, tuvo que retractarse por acusaciones contra el alcalde Federico Gutiérrez de tener nexos con grupos armados.

Han pasado cinco meses y todavía no para la polémica por el “tarimazo” en Medellín, donde cabecillas de la mesa de paz de la cárcel de Itagüí hicieron presencia en un evento con el presidente Gustavo Petro.

Esta vez, la senadora por el Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, tuvo que publicar un video retractándose de sus afirmaciones, durante dicho evento y días posteriores, contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al que asoció con estructuras criminales como ‘La Oficina’.

En el video, de 59 segundos, Zuleta admite que no le consta de manera directa esta situación, como parte de una conciliación hecha con el mandatario antioqueño en la Corte Suprema de Justicia el día 10 de noviembre de 2025, ante el magistrado de la Sala Especial de Instrucción Misael Fernando Rodríguez Castellanos.



"Manifiesto ante la opinión pública que no me constan, de manera directa, algunas de las referencias realizadas los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de junio, debo afirmar que no me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales", dijo la senadora”, dijo en su cuenta en X.

Tras la retractación, Gutiérrez afirmó que Zuleta tuvo que hacerlo tras una denuncia penal presentada ante la Corte Suprema. Sostuvo que las afirmaciones que ella hizo durante el “tarimazo”, así como en redes y otros medios, fueron calumnias y que confía en la justicia, que no dejará pasar sin respuesta lo que considera mentiras.

Recientemente, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, anunció que abrió formalmente una indagación al presidente Gustavo Petro por este evento público, ante lo cual el alcalde Gutiérrez calificó el mencionado evento como un acto criminal y pidió que se establezcan las responsabilidades individuales.

"Eso fue un acto criminal, un acto ilegal y ya las autoridades deben determinar quiénes fueron los responsables y qué hay detrás de eso. El gobierno nacional aliado con los peores criminales, con los que nosotros capturamos en nuestro anterior gobierno, contra los que seguimos luchando y con quienes, inclusive, nos amenazaron y termina siendo el mismo presidente Petro el que les da tarima, el que les da micrófono", manifestó el alcalde”, dijo Gutiérrez.

La decisión de la Comisión responde a una denuncia interpuesta por el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, quien pidió examinar la posible comisión de irregularidades durante el evento “Paz Urbana”, en La Alpujarra.

En dicho acto, el presidente compartió tarima con líderes de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, en el marco de la política de “paz total” del Gobierno Nacional.