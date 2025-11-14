En vivo
Antioquia  / Senadora Isabel Zuleta se retracta de acusaciones contra alcalde de Medellín dichas en "tarimazo"

Senadora Isabel Zuleta se retracta de acusaciones contra alcalde de Medellín dichas en “tarimazo”

Federico Gutiérrez sostuvo que las afirmaciones que ella hizo fueron calumnias y que confía en la justicia, que no dejará pasar sin respuesta lo que considera mentiras.

