Dos capturados y un herido dejó gresca entre hinchas de Nacional y América de Cali en Medellín

Dos capturados y un herido dejó gresca entre hinchas de Nacional y América de Cali en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez calificó a los involucrados como criminales y reiteró que en la ciudad no hay ingreso de hinchadas visitantes al estadio Atanasio Girardot.

