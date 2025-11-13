Dos capturados y un herido dejó gresca entre hinchas de Nacional y América de Cali en Medellín

Indignación ha generado en Medellín la riña que se registró en las últimas horas a las afueras del Café Hotel, en El Poblado, donde está concentrado el equipo América de Cali. Las autoridades ya dieron un balance de lo que fue este ataque por parte de seguidores del Atlético Nacional contra los del equipo escarlata, indicando que hay un hombre de 32 años de edad herido con arma blanca en la espalda, además de una lesión superficial en la cabeza.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó que se logró la captura de dos hombres por el delito de daño en bienes en poder del Estado, pues en medio de la gresca los presentes tumbaron una moto de la Policía Metropolitana, por lo que además varias personas fueron trasladadas para su individualización. También remitieron un informe detallado con los hechos a la Fiscalía General de la Nación para que abra la investigación correspondiente.

"Tenemos dos personas capturadas, hay una persona herida, y nosotros aquí no toleramos eso. Aquí venimos avanzando muy fuerte en el tema de fútbol, aquí seguimos manteniendo el cierre de fronteras para los partidos con hinchadas visitantes, excepto los clásicos, y necesitamos que definitivamente esas personas sean judicializadas, no como hinchas, como criminales", expuso.

Los hechos comenzaron cuando los hinchas del equipo vallecaucano realizaban un banderazo a las afueras del hotel, momento en el que llegaron varias personas en motocicletas y los atacaron con botellas y armas cortopunzantes, pero la pelea no paró allí, porque continuó en la Clínica Las Vegas, donde iba a ser atendido el aficionado herido.



"Estamos en el recaudo de más pruebas con el tema de cámaras, ver cómo, por ejemplo, llega una cantidad de motos hasta la parte donde estaban los hinchas del América, cómo se desplazan los hinchas de Nacional allá, que se denominan ellos hinchas, no lo son. Estas personas también tienen que ser identificadas, porque, en mi concepto, tampoco pueden entrar al estadio, si es que pretenden entrar al estadio. Aquí tiene que haber sanciones, está la ley del fútbol, pero esta gente tiene que ser tratada como criminales, no como hinchas", insistió el mandatario.

Gutiérrez reiteró que las fronteras del estadio Atanasio Girardot permanecen cerradas y no se permite el ingreso de hinchas visitantes.

Se espera que en las próximas horas la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad de la ciudad anuncien el dispositivo que tendrá tanto el partido del equipo caleño con Independiente Medellín este jueves por Liga, como con Atlético Nacional por Copa el próximo domingo, aunque lo habitual son tres anillos de seguridad y 900 uniformados. Este viernes se reunirá la comisión de seguridad en el fútbol, para determinar si habrá acciones adicionales para estos compromisos deportivos.