Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Jaime Esteban Moreno

Aficionados del América de Cali fueron atacados por aficionados de una hinchada local en Medellín

Aficionados del América de Cali fueron atacados por aficionados de una hinchada local en Medellín

Los hechos dejaron varios lesionados. Videos ciudadanos captaron las peleas que se registraron en vía pública, a las afueras del hotel donde está concentrado el equipo de Cali y en una clínica de la ciudad.

