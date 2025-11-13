Aficionados del América de Cali fueron atacados por aficionados de una hinchada local en Medellín

Se registró un nuevo hecho violento que compromete a hinchadas de equipos de fútbol en Medellín. Aficionados que tratan de identificar si son de Atlético Nacional emboscaron y atacaron a aficionados del América de Cali, en las afueras del hotel donde el equipo vallecaucano está concentrado previo a su encuentro con Independiente Medellín este jueves, por la Liga BetPlay II-2025.

Decenas de seguidores del equipo caleño realizaban un banderazo en el barrio El Poblado, a las afueras del Café Hotel Medellín, para animar a su equipo, pero justo cuando entonaban sus cánticos un grupo de hombres llegó en motocicletas, lo que originó la agresión con botellas y hasta armas cortopunzantes.

La violencia también alcanzó una clínica de la ciudad, adonde algunos hinchas acudieron para recibir atención médica tras los hechos. En un video se observa a tres personas que, de manera agresiva, exigen a los presentes abandonar el lugar. Uno de los hombres sostiene una silla y la usa para empujar a otro que estaba siendo expulsado, quien vestía una chaqueta del América de Cali.

Varias imágenes captadas por ciudadanos registraron los momentos de agresión, evidenciando que mientras algunos de los aficionados escarlatas corrieron hacia el interior del hotel para protegerse de la agresión, otros fueron atacados, dejando a varios heridos, aunque se espera que en las próximas horas las autoridades den un reporte de lo sucedido.



Uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá hicieron presencia en el sitio, tras varios minutos de lo sucedido y ante las alertas de quienes presenciaron la agresión.