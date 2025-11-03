Medellín pega primero en las semifinales de Copa BetPlay contra Envigado

Deportivo Independiente Medellín (DIM) venció este lunes por 0-1 al Envigado y Atlético Nacional goleó 4-1 al América de Cali en los partidos de ida de las semifinales de la Copa Colombia, cuyo campeón obtendrá un cupo a la Copa Sudamericana de 2026.

En el estadio Polideportivo Sur de Envigado, el DIM salió a buscar con todo el partido pero se encontró con un rival bien parado en defensa que apostó por mantener el cero en su puerta y lo logró.

El primer tiempo no tuvo muchas oportunidades en las porterías, pero en la segunda etapa el Medellín salió a buscar la victoria y tuvo la más clara cuando el central Didier Palacios le pegó una patada en la cabeza al volante Léider Berrio, fue expulsado y el árbitro pitó penalti.

Sin embargo, el encargado de cobrar fue el defensor Leyser Chaverra y el portero Juan Pablo Montoya atajó el cobro con una gran estirada al minuto 52.



Cuando parecía que el partido iba a terminar empatado, el Medellín consiguió abrir el marcador en una jugada de balón parado en la que Diego Moreno mandó el esférico al fondo con un cabezazo imposible de atajar para el guardameta local al 85.

Por otra parte, el Atlético Nacional goleó 4-1 al América de Cali el domingo y puso un pie en la final de la Copa Colombia, torneo del que es campeón vigente.

Los Verdolagas superaron de principio a fin a su rival y abrieron el marcador al 37 en una gran jugada colectiva en la que el goleador Alfredo Morelos habilitó al volante Juan Bauzá, que sacó un fortísimo remate de derecha imposible de atajar para Jorge Soto.

En el segundo tiempo, la ventaja la amplió al 50 el volante Matheus Uribe con un remate al 50.

La sorpresa llegó al 65 cuando el creativo juvenil Juan Rengifo, en un tiro de esquina, metió un gol olímpico. Y dos minutos después, el goleador Morelos amplió la ventaja.

El América descontó al 81 cuando el joven atacante Yojan Garcés mandó el balón al fondo.

En los partidos de vuelta, el Medellín recibirá al Envigado el 12 de noviembre, mientras que América y Nacional jugarán un día después en Cali.