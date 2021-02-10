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Envigado

Envigado: noticias actuales y cobertura de los recientes acontecimientos

EMPRESARIO ASESINADO -SUMINISTRADA.jpg
Antioquia

En bus escaparon sicarios que dispararon en 24 veces a empresario en Envigado, Antioquia

Crimen de empresario en el Mall Las Palmas.jpg
Antioquia

Asesinaron a hombre cuando abordaba su camioneta en mall Las Palmas de Envigado

Pantallas gigantes en el Valle de Aburrá.jpg
Antioquia

Bello y Envigado se suman a la moda mundialista: habrá pantallas gigantes para ver a Colombia

DENUNCIA JOVEN ENVIGADO - FAMILIA.jpg
Antioquia

Denuncian que joven no puede caminar por mal procedimiento en Clínica de la Policía en Envigado

Estación pública de carga de vehículos eléctricos en Envigado, Antioquia.
Motor

Este municipio de Antioquia tendrá la primera red pública para cargar vehículos eléctricos del país

Envigado, campeón de la B.
Fútbol Colombiano

Envigado se consagró campeón de la B: venció a Real Cartagena en el Polideportivo

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Antioquia

No hay clases en colegio de Envigado señalado de discriminar a niña con síndrome de down por amenaza

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Antioquia

Denuncian presunta discriminación a niña con sindrome de down en Envigado: autoridades respondieron

Laboratorio de Salud Pública de Antioquia..jpg
Antioquia

Estable y en casa, el estado de hombre que fue confirmado con variante del mono en Envigado

354333_Pistola // Foto: AFP, imagen de referencia
Antioquia

Asesinaron en Envigado a ganadero del Meta frente a su hija: lo habrían seguido por varios minutos

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