Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Hombre aparentemente borracho orinó y quemó un árbol navideño en Guarne, Antioquia

Hombre aparentemente borracho orinó y quemó un árbol navideño en Guarne, Antioquia

Mientras que el Cuerpo de Bomberos del municipio atendió la emergencia, autoridades buscan al responsable para judicializarlo.

