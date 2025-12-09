Hombre aparentemente borracho orinó y quemó un árbol navideño en Guarne, Antioquia

Personas quemadas con pólvora o incendios ocasionados por globos no son las únicas situaciones que generan preocupación para las autoridades en Antioquia en medio de las celebraciones de temporada decembrina, pues dos situaciones, derivadas especialmente del exceso del consumo de alcohol, han ocasionado indignación en los ciudadanos.

La primera de ellas ocurrió en el municipio de Envigado donde un grupo aproximado de 60 caballistas, al parecer bajo efectos de bebidas embriagantes, pretendió ingresar sin permiso al parque principal de esta localidad del sur del Valle de Aburrá.

A pesar de la acción de las autoridades que derivó en la imposición de nueve comparendos, la molestia ciudadana, especialmente de sectores animalistas, se ha originado también por el suministro de alcohol a los caballos. Por esta razón, la Alcaldía reiteró que este tipo de actividades requieren una autorización previa para garantizar la seguridad de los participantes y casos de maltrato animal.

En el segundo hecho, en el Oriente de Antioquia, un hombre aparentemente borracho orinó y posteriormente prendió fuego a un árbol navideño que por estos días adorna una glorieta cercana a la plaza de mercado del municipio de Guarne.



El alcalde del municipio, Mauricio Grisales, rechazó el hecho y aseguró que están tras la pista del responsable para su individualización y posterior judicialización.

"Quiero resaltar que ya estamos avanzando en la identificación, la individualización de la persona que cometió el hecho y estamos tras de ella para poder judicializarla. Invito a la ciudadanía, si tienen información que nos pueda ayudar a ubicar a esta persona, lo agradeceríamos", dijo el mandatario.

Publicidad

La conflagración que consumió totalmente la figura navideña fue atendida por parte del cuerpo de bomberos de Guarne, mientras que se desconoce si será reconstruida por parte de la administración local.