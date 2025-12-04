Envigado registró primer incendio de la temporada decembrina por un globo de mecha en una vivienda

No se ha cumplido ni siquiera una semana del comienzo de diciembre y ya se reportó el primer incendio ocasionado por un globo de mecha en el Valle de Aburrá. La situación ocurrió en el barrio Alcalá de Envigado en donde la parte trasera de una vivienda se vio gravemente afectada.

Los videos que han circulado en redes sociales dejan ver que el globo cayó en el inmueble que comenzó a arder al ojo de los vecinos que inmediatamente llamaron a las autoridades correspondientes al ver que las fuertes llamas amenazaban con llegar a otras estructuras en el sur del Área Metropolitana.

El capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, destacó que la rápida reacción de las unidades bomberiles permitió mitigar el riesgo, a la vez que confirmó que la conflagración ocurrió por un globo.

"Encontramos que la causa de dicho incendio fue la candileja de un globo. Es un llamado que hacemos a toda la comunidad del departamento para evitar que se presenten estos lamentables hechos", detalló Morales.



Hay que destacar que las versiones oficiales indican que el globo cayó sobre un techo acrílico, lo que generó el fuego que consumió rápidamente el cuarto útil que era usado para almacenar elementos de navidad, muebles y otros enseres que ayudaron a que las llamas se propagaran de manera ligera en el barrio Alcalá.

Finalmente, destacan desde el Valle de Aburrá que la época decembrina es propensa a las emergencias relacionadas con los globos, por lo que le pidieron a la comunidad estar atentas ante la caída de este tipo de elementos que podrían causar de manera rápida incendios forestales o estructurales.