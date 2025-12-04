En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Tolima, finalista

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Envigado registró primer incendio de la temporada decembrina por un globo de mecha en una vivienda

Envigado registró primer incendio de la temporada decembrina por un globo de mecha en una vivienda

La conflagración ocasionó graves daños en un cuarto útil lleno de elementos navideños y muebles, por lo que las autoridades reiteran la petición a la comunidad de no usar estos elementos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad