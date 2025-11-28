En vivo
Investigan a funcionarios de la Alcaldía de Envigado por uso del suelo en Alto de Las Palmas

La actuación de la Procuraduría General de la Nación se da porque en el filo del Valle de Aburrá se está haciendo una edificación que ha creado un sinfín de cuestionamientos por su supuesto daño al paisajismo del Área Metropolitana.

