Investigan a funcionarios de la Alcaldía de Envigado por uso del suelo en Alto de Las Palmas

La Procuraduría General de la Nación decidió abrir una indagación previa a varios funcionarios de la Alcaldía de Envigado por posibles anomalías que se habrían reportado en el uso del suelo de un lote de reserva ambiental en donde se está ejecutando una gigantesca obra que ha generado polémica en el Valle de Aburrá.

Lo que han criticado los habitantes del Área Metropolitana es que el edificio es una amenaza al paisajismo de la subregión, ya que su tamaño hace que se note a leguas sobre el filo de las montañas, hecho que provocó que el Ministerio Público busque esclarecer si el sector del Alta de Las Palmas está siendo usado para construcción mobiliaria.

Durante la indagación se quiere determinar si los funcionarios habrían incurrido en alguna irregularidad teniendo en cuenta que, al parecer, el terreno donde se construye la edificación es de aprovechamiento público y de desarrollo tecnológico. Es por esto que la Procuraduría verificará los presuntos perjuicios para la zona de alta importancia hídrica y ambiental del Valle de Aburrá.

Hay que recordar que en su momento el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, le pidió a la Gobernación de Antioquia que se parara la construcción, solicitud a la que la Administración Departamental contestó que el lote, que era de la Gobernación, fue vendido hace más de una década por lo que no podría intervenir como lo pidió el exmandatario.



Hasta ahora lo que se ha conocido es que el polémico proyecto inmobiliario tiene una licencia firmada en 2023 en la que se prohíbe su uso habitacional y se delimita sus funciones para actividades tecnológicas, empresariales o investigativas. No obstante, la polémica por la construcción del gigantesco edificio se ha centrado es si realmente no será usado para vivienda o si estaría incumpliendo la normativa.

Mientras avanzan las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nacional para determinar si la construcción se está haciendo con propósito habitacional, situación que podría desencadenar en su suspensión, las obras siguen en el filo del Valle de Aburrá a los ojos de millones de paisas.