Por un hueco gigante en la vía Las Palmas de Medellín hay paso a un carril

Las autoridades en Medellín se encuentran en alerta debido a una anomalía que se reportó en la vía Las Palmas, sentido Occidente - Oriente, en donde se ve cómo el asfalto se hundió y generó un hueco de grandes dimensiones en este importante corredor que comunica al Valle de Aburrá con el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro.

Aunque no se ha podido determinar por qué ocurrió este fenómeno, que obligó al cierre de uno de los carriles que bajan hacia Medellín, hay que recordar que no es la primera vez que se dan averías en la vía Las Palmas, luego de que hace un par de años un daño subterráneo provocara problemas de movilidad a la altura del Hotel Intercontinental.

Jhon Jairo Vélez, supervisor de la Secretaría de Movilidad de Medellín, se refirió al hecho que ha ocasionado algunas congestiones y por lo que ha pedido mayor cuidado cuando se esta descendiendo por este corredor vial.

Autoridades en Medellín reportaron el hundimiento de un tramo de la vía Las Palmas. A esta hora hay paso a un carril en este corredor que comunica al aeropuerto internacional de Rionegro con la capital de Antioquia. #VocesySonidos pic.twitter.com/3TmiDWeEKm — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 25, 2025

"Se puede observar como se presenta un hundimiento, una falla en la vía, lo que nos obliga a cerrar esto a un carril de circulación, con mucha precaución eso sí, mientras se toman decisiones respecto a lo que se va a realizar como labor para mitigar o reparar la situación que nos está presentando", destacó Vélez.

Hueco en vía las Palmas. Foto: Alcaldía de Medellín.

Por el momento, la Secretaría de Movilidad de Medellín acordonó el sitio con el propósito de que los conductores vean a larga distancia la afectación y así prevenir un accidente de gravedad, esto debido a las grandes proporciones del hueco y donde fácilmente podía caer una motocicleta.

En este momento expertos se encuentran realizando los estudios pertinentes que logren determinar qué ocurre en esta zona de la capital de Antioquia para así, posteriormente, empezar con las labores de reparación en esta vía de masivo uso diariamente.