Blu Radio  / Deportes  / Envigado vs. Medellín, EN VIVO: como ver online y gratis el partido de la Copa BetPlay
Envigado vs. Medellín, EN VIVO: como ver online y gratis el partido de la Copa BetPlay

Envigado busca dar el primer golpe en la llave de semifinales ante Medellín por la Copa BetPlay.

Foto: X; @DIM_Oficial - @EnvigadoFC
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

La semifinal de la Copa BetPlay inicia este lunes 3 de noviembre con el duelo entre Envigado e Independiente Medellín, en el primer round por un cupo a la gran final del torneo. El encuentro se disputará en el estadio Polideportivo Sur, donde el conjunto naranja buscará hacerse fuerte en casa y tomar ventaja antes del partido de vuelta, que se jugará en el Atanasio Girardot.

Envigado vs. Medellín: cómo llegan a la semifinal de la Copa BetPlay

Envigado alcanzó las semifinales tras eliminar al Deportivo Pereira en una dramática definición desde el punto penal. Sin embargo, en la Liga BetPlay el panorama no es alentador: ocupa la casilla 18 de la tabla y suma tres derrotas consecutivas, la más reciente por 1-0 ante Águilas Doradas.

Pese a los resultados, el equipo antioqueño confía en dar la sorpresa en la Copa, donde ha mostrado un mejor desempeño y quiere aprovechar su localía para golpear primero.

Por su parte, Independiente Medellín atraviesa un momento opuesto. En la liga se ubica tercero, y viene de golear 3-0 al Bucaramanga, resultado que sirvió para recuperar la confianza tras la dura caída 5-2 en el clásico ante Atlético Nacional. En la Copa BetPlay, el DIM avanzó a esta fase luego de superar 4-2 a Santa Fe en los cuartos de final, con una actuación sólida y ofensiva.

Hora y canal del partido entre Envigado y Medellín por la Copa BetPlay

El compromiso entre Envigado e Independiente Medellín se jugará este lunes 3 de noviembre a las 4:00 de la tarde en el estadio Polideportivo Sur.

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Blu Radio y estará a cargo del equipo de Blog Deportivo, con el cubrimiento completo del equipo deportivo de la emisora.

