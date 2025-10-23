Menor aprehendido por asesinato de periodista en Envigado tenía antecedentes por homicidio

En un video revelado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá quedó registrado el momento en el que se logra la aprehensión de un joven de 17 años conocido como alias 'El Príncipe' y quien sería el autor intelectual y determinador del asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana María Norelia Ramírez en un establecimiento comercial del municipio de Envigado.

El adolescente, sobrino de María Victoria, estaba compartiendo con ambas mujeres y otra hermana más que quedó herida cuando dos sicarios ingresaron hasta el establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones en los hechos registrados el pasado 28 de marzo de 2025.

Luego de cometido el homicidio, las investigaciones permitieron la captura de tres de los actores materiales que firmaron un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Le puede interesar: Ratifican 17 años de prisión para tres hombres por crimen de periodista y su hermana en Envigado



Los hombres habrían sido quienes entregaron la información sobre alias 'El Príncipe' que estaría detrás de una millonaria herencia familiar y que fue capturado en una vivienda de Rionegro, Antioquia, por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado. El subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Gustavo Rodríguez, entregó detalles sobre las incautaciones que se hicieron durante la captura del joven.

"Durante el procedimiento fueron incautados veintiséis cartuchos, dos manuscritos de interés investigativo y un teléfono celular, elementos que fueron anexados a la investigación como material probatorio, además de un ejemplar de fauna silvestre como un mono capuchino".

Además, hay que destacar que las autoridades dejaron en evidencia que el menor de 17 años ya tenía antecedentes judiciales por homicidio culposo y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego.

Publicidad

Por esto, y teniendo en cuenta su presunta responsabilidad en el asesinato de las dos mujeres mayores de edad, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Durante las diligencias realizadas por el ente acusador se logró determinar que alias 'El Príncipe' habría contratado a los sicarios a través de un tercero y les pagó una cifra superior a los 100 millones de pesos, hechos que fueron puestos en conocimiento en las audiencias concentradas donde el joven no se allanó a los cargos y fue enviado a internamiento preventivo en centro especial de reclusión mientras avanza el proceso.