Ratifican 17 años de prisión para tres hombres por crimen de periodista y su hermana en Envigado

La contundencia de pruebas, como registros de cámaras de seguridad, información de las autoridades y versiones de testigos, llevaron a que en las últimas horas los tres hombres que están siendo judicializados por el crimen de la reconocida periodista María Victoria Correa Ramírez y su hermana María Nohelia, el pasado 28 de marzo en una panadería de Envigado, aceptaran su responsabilidad en el hecho.

Deiby Yulián Posso Pretel, alias ‘Cali’, Yubán Daniel Arenas Gómez, alias ‘El Mello’, y Juan Camilo Carvajal Burbano, alias ‘Gafas’, se acogieron a un principio de oportunidad con la Fiscalía General por los hechos ocurridos en los que también quedó gravemente herida a una tercera hermana, de 73 años de edad, por lo que la condena quedó confirmada en 17 años y medio de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones agravado.

Según detalló la investigación de la Fiscalía, Carvajal Burbano condujo una de las motocicletas en las que se movilizaban los sicarios. Entre tanto, los otros dos hombres ingresaron armados al establecimiento de comercio e intimidaron a las hermanas Correa Ramírez, que departían en el lugar.

Se estableció que Daniel Arenas Gómez, quien conducía la otra motocicleta, fue el encargado de disparar a las víctimas.



Durante el proceso judicial se ha logrado establecer que estos le habrían ofrecido 30 millones de pesos por cometer el asesinato y por eso días antes habían llegado a la capital antioqueña procedentes de Cali.

Aunque todavía están por ser judicializados los determinadores de este crimen, una de las hipótesis que ha cobrado mayor fuerza sobre las causas del hecho está relacionado con el cobro de una herencia estimada en 3.000 millones de pesos que incluye varios inmuebles y establecimientos comerciales que estarían a nombre de María Victoria.