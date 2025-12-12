Condenado a 7 años de prisión joven responsable del crimen de periodista y su hermana en Envigado

En menos de nueve meses, las autoridades lograron esclarecer y condenar a los responsables del crimen la reconocida María Victoria Correa y su hermana María Norelia, pues en las últimas horas se conoció la sanción para quien ideó, coordinó y financió el atentado sicarial registrado el pasado 28 de marzo en una panadería del municipio de Envigado.

Se trata de un joven de 17 años de edad, sobrino y nieto de las víctimas, que fue declarado por un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes como responsable de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. Por esto deberá cumplir 7 años de privación de la libertad en un centro de atención especializada.

Dentro de las investigaciones del caso, la Fiscalía indicó que pudo determinar que el sancionado contrató a los sicarios que perpetraron el ataque a través de una tercera persona. Esto con el fin de apropiarse del patrimonio económico de las víctimas que venía siendo administrado por su madre.

El ente acusador también reveló que en el proceso fueron claves manuscritos incautados al joven durante su aprehensión el pasado 22 de octubre en el municipio de Rionegro y versiones de los mismos sicarios, alias ‘Cali’ y ‘El Mello’, que tras llegar a un preacuerdo con la justicia fueron condenados a 17 años y medio de prisión.