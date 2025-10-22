Aprehendieron a menor de edad por crimen de periodista y su hermana en Envigado, Antioquia

Luego de varios meses de investigación, en el municipio de Envigado fue aprehendido un joven de 17 años que, al parecer, estaba compartiendo con la periodista María Victoria Correa Ramírez y su hermana en el momento que fueron asesinadas en un reconocido establecimiento comercial. Según la información del CTI de la Fiscalía General de la Nación el adolescente habría sido mencionado por los autores materiales del crimen.

Hay que recordar que recientemente algunos de los responsables del asesinato el pasado 28 de marzo de 2025 ya habían llegado a un preacuerdo con las autoridades para que fueran condenados hasta a 17 años de cárcel Deiby Yulián Posso Pretel, alias 'Cali'; Yubán Daniel Arenas Gómez, alias 'El Mello', y Juan Camilo Carvajal Burbano, alias 'Gafas'.

Dentro de la investigación se conoció que los tres hombre vinculados fueron capturados después de 300 horas de videos en los que se conocieron los movimientos que hicieron después de disparar indiscriminadamente contra las mujeres y, además, llamó la atención de las autoridades que en medio las indagaciones se conoció que a los sicarios se les habría ofrecido hasta 30 millones de pesos para ejecutar el doble homicidio.

¿Por qué motivo asesinaron a una periodista en Envigado, Antioquia?

Sobre los motivos del crimen se ha conocido de manera preliminar que habría sido por una herencia familiar cercana a los 3.000 millones de pesos que, supuestamente beneficiaría al joven aprehendido que estaba compartiendo con María Victoria y otras dos mujeres cuando llegaron los sicarios y asesinaron a la periodista y la abuela del procesado.



Por su parte, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que los detalles de este caso se darán a conocer luego de las audiencias preliminares, esto con el fin de garantizar el debido proceso y los derechos del menor de edad que daría testimonios en los próximos días.