¿Quiere ser creador de contenido? Abren convocatoria de formación en el Valle del Cauca

El Valle del Cauca contará con una nueva oportunidad para quienes desean abrirse camino en el mundo digital. CoMa Academy, una startup colombiana especializada en formación para talentos digitales, y la Caja de Compensación Familiar Comfandi anunciaron la apertura de una convocatoria dirigida a personas interesadas en convertirse en creadores de contenido UGC (User Generated Content).

La iniciativa busca fortalecer el ecosistema creativo del departamento y ofrecer formación práctica en habilidades clave para competir en la economía digital. Según las entidades, la demanda de jóvenes que quieren pasar de ser consumidores a productores de contenido sigue creciendo y, con ella, la necesidad de capacitarse para conectar con marcas, generar ingresos y proyectar carreras sostenibles en este sector.

La convocatoria ofrece 200 cupos totalmente subsidiados por Comfandi, dirigidos a personas mayores de 18 años afiliadas a la caja en categorías A, B y C. El programa contempla la formación en áreas como storytelling, uso aplicado de inteligencia artificial, gestión de redes sociales, marketing digital para UGC, edición y producción audiovisual, finanzas y construcción de marca personal.

El proceso formativo tendrá una duración de seis meses e incluirá contenidos virtuales disponibles 24/7 dictados por creadores e influencers, acompañamiento personalizado con inteligencia artificial, talleres presenciales, sesiones con expertos y acceso al asistente inteligente CoMa IA, diseñado para facilitar el desarrollo creativo de cada estudiante.



“Nuestro propósito es democratizar la economía digital. Esta convocatoria permite que cualquier persona de Cali, Palmira, Jamundí o Yumbo, con creatividad y disciplina, acceda a formación moderna y oportunidades reales de monetización. No buscamos solo enseñar a crear contenido; buscamos transformar vidas”, destacó Joaquín Sánchez, CEO de CoMa Academy.

Desde Comfandi, la iniciativa se enmarca en su apuesta por preparar a los vallecaucanos para las nuevas dinámicas laborales. “Con la experiencia de CoMa Academy fortalecemos las capacidades digitales de la región, abriendo caminos para que más personas participen activamente en un modelo de economía colaborativa que forma talento y lo conecta con oportunidades”, señaló Fernando Díaz, gerente de Educación y Cultura de la entidad.

En total, los participantes recibirán más de 120 horas de entrenamiento, entre microaprendizajes, actividades prácticas y encuentros presenciales. Al finalizar, obtendrán la certificación “Profesional Certificado en Creación de Contenido (UGC)”, avalada por Comfandi y CoMa Academy.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario disponible en [www.comabrandlovers.co/academy](http://www.comabrandlovers.co/academy). Aunque los cupos subsidiados aplican únicamente para afiliados a Comfandi, los no afiliados también podrán acceder al programa con un precio especial de lanzamiento.

Este proyecto surge del proceso de innovación abierta de Comfandi en alianza con Sugar Valley, venture studio que impulsa soluciones para el desarrollo regional. La iniciativa de CoMa Academy fue seleccionada por su potencial para generar empleabilidad digital, fortalecer ecosistemas creativos y abrir nuevas rutas de movilidad social basadas en habilidades tecnológicas.