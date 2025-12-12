En vivo
“Causaron una tragedia y caso de Gloria Lara sigue impune”: victimas de falsos positivos judiciales

En un acto simbólico de reparación, la Cancillería reconoció la responsabilidad del Estado en el entrampamiento judicial del que fueron víctimas líderes sociales, políticos y estudiantiles por el secuestro y asesinato de Gloria Lara en 1982.

Asesinato de Gloria Lara de Echeverri
Asesinato de Gloria Lara de Echeverri.
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

