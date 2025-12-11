Investigan presunto caso de falso positivo cometido en Ituango, Antioquia, a finales de 2024

La Fiscalía Penal Militar y Policial investiga un presunto caso de falso positivo en Antioquia con la muerte de un soldado y un civil; las denuncias se conocieron en el Congreso durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por los archivos de alias Calarcá.

Los documentos fueron compartidos por la representante Katherine Miranda, por el partido Alianza Verde, en el debate donde dijo “en el gobierno Colombia potencia mundial de la vida comienzan los casos de falsos positivos”.

El hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la vereda pascuita de Ituango, Antioquía; según el recuento de la Fiscalía, un grupo de soldados capturó a John Byron Londoño Gutiérrez, un presunto integrante del Clan del Golfo que estaba desarmado, le quemaron su moto y lo golpearon.

Después, se comprometió a entregar información sobre el cabecilla alias Jonás, y los llevó a una vivienda donde se encontraba pero allí alias Jonás salió disparando e impactó en la cara al soldado Ronald Estiduart Jaramillo Mendoza, causándole la muerte y aquí viene el encubrimiento.



Dice la Fiscalía que en lugar de reconocer un error operacional, el comandante del pelotón, el subteniente Manuel Felipe Sánchez ordenó a sus subalternos asesinar al informante capturado con sus fusiles y fingir que hubo un combate en el que murieron tanto el soldado como el civil.

Varios uniformados, testigos presenciales, dijeron en sus declaraciones juradas que manipularon la escena para aparentar un combate, dicen que el hombre no era una amenaza en ese momento y aún así lo asesinaron, lo acostaron boca abajo y una de las armas incautadas en la vivienda con un palo se la pusieron en la mano izquierda para aparentar que disparaba en el supuesto combate pero dejaron cabos sueltos.

“El señor no contaba con el dedo pulgar izquierdo, ministro, y a esa fue donde le pusieron el arma, donde supuestamente había disparado”, dijo la representante Miranda.

Publicidad

Esto ocurrió en la mañana del 15 de diciembre, pero dice la Fiscalía que en el montaje de una escena de combate en horas de la tarde un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana dio apoyo aéreo y es allí cuando los soldados comienzan a disparar.

“Se gastaron 718 cartuchos calibre 5,56 milímetros, 300 cartuchos calibre B762 eslabonada, ocho granadas, dos granadas de mano MIM-26 (...) Lo que está pasando en este gobierno es absolutamente grave", reiteró Miranda.

El caso se conoció en medio del debate de moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien pidió a la justicia absoluta contundencia.

Publicidad

“No lo toleramos, esperamos que se aplique toda la contundencia y si es falso positivo o como se considere que lo define allá la autoridad y todo el peso de la ley. A nosotros nos han confiado las armas de la República y eso exige un comportamiento ético superior”, dijo Sánchez.

La Fiscalía tras la denuncia y pruebas recolectadas determinó que habría irregularidades en las versiones entregadas por los uniformados involucrados.