En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Así es la expansión de disidencias de 'Calarcá' en Guaviare y Meta: estructura y línea de mando

Así es la expansión de disidencias de 'Calarcá' en Guaviare y Meta: estructura y línea de mando

Documentos reservados detallan la reorganización del ‘Bloque Jorge Suárez’ Briceño y la articulación con otras facciones en varias zonas del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad