Así es la expansión de disidencias de 'Calarcá' en Guaviare y Meta: estructura y línea de mando

Información clasificada de inteligencia militar revela que las disidencias de las Farc bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', adelantan una reorganización estructural y una expansión territorial que involucra al menos tres bloques armados, varias compañías móviles y una red de cabecillas con roles definidos en áreas financieras, logísticas, políticas y operativas.

El documento, marcado con nivel de clasificación “secreto”, advierte que la facción ha venido consolidando presencia en zonas estratégicas de Meta, Guaviare, Caquetá y áreas limítrofes.

De acuerdo con el informe, ‘Calarcá’ es identificado como cabecilla principal Bloque Jorge Suárez Briceño, una de las estructuras centrales del repliegue y expansión con casi 900 integrantes. Bajo su mando aparece como segundo comandante Diego Armando Vargas Betancourt, alias ‘Hermes Boyaco’, capturado por las autoridades, seguido por figuras claves como Andrés Orlando Ayala, alias ‘Cipriano Cortés’, y Diana Rey Rodríguez alias ‘Erika Castro’, esta última señalada como coordinadora de masas y articuladora pseudopolítica de la organización.

Alias 'Calarcá' Foto: Blu Radio

El documento también identifica la integración de estructuras paralelas que actúan bajo orientación de ‘Calarcá’, como la estructura ‘Marco Aurelio Buendía’, que delinque en Vista Hermosa y Puerto Rico, Meta, compuesta por 200 miembros y comandada por William Castro, alias ‘Jhon Guerrero’, junto a una amplia red de encargados de finanzas, logística, transporte y seguridad. Entre los señalados figuran alias Reinel Díaz, Jhonier, Frank, y Catalina o La Chata, seguidos por acrimínales como alias Marlon, Costeño Jhon, El Mueco, El Mocho Davinson y Brian Paisa, además de un grupo de motoristas, enlaces y coordinadores regionales que facilitan movilidad y operaciones en zona selvática.



La facción también cuenta con la estructura ‘Jhon Linares’, con por lo menos 512 integrantes y que delinque en San José del Guaviare y Puerto Rico, Meta, y que está a cargo de Robinson de Jesús González Londoño, alias ‘Caicedo’, quien según la inteligencia ejerce control sobre movimientos financieros, reemplazos de mando y actividades de expansión armada. En esta estructura se registran al menos diez mandos medios y operadores, entre ellos Negro Willinton, Baison, Yiyo, Rey y Norris, encargados de sostener la presencia del grupo en corredores estratégicos usados para narcotráfico y movilización de personal armado.

Entre las unidades más activas aparece la Compañía Móvil ‘Isaías Carvajal’, que delinque en San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, cuenta con 90 integrantes y cuenta con un mando dedicado exclusivamente al recaudo de recursos y a la seguridad de los corredores de movilidad.

La información de inteligencia concluye que la organización liderada por 'Calarcá' mantiene un complejo sistema de roles operativos y financieros que garantizan continuidad a pesar de capturas y desmovilizaciones previas. La presencia simultánea de varias facciones coordinadas evidencia un rediseño estratégico que busca asegurar control territorial y capacidad ofensiva del grupo criminal.