Varias personas protagonizaron otra “guerra de bengalas”: esta vez Rionegro, Antioquia

Parece que las personas en el departamento de Antioquia no aprenden la lección con la pólvora, ya que no ha pasado ni una semana de la polémica “guerra de bengalas” en el municipio de Remedios cuando en el Oriente antioqueño varias personas protagonizaron un nuevo enfrentamiento con estos elementos pirotécnicos en plena vía pública.

El video que se ha hecho viral a través de redes sociales muestra a cuatro personas tirándose bengalas en medio de risas en el barrio El Porvenir del municipio de Rionegro, en donde la indignación sigue creciendo con el pasar de las horas pues, versiones preliminares, indican que este peligroso juego se habría hecho para viralizar un establecimiento comercial del sector.

Sin embargo, llama la atención que en medio de los gritos y los intentos de esquivar las bengalas al menos dos de los participantes estuvieron a punto de resultar gravemente heridos. En un primer momento un hombre está disparando la pirotecnia contra los que serían sus compañeros de trabajo y es golpeado en la cabeza por una bengala.

#Video ¡No aprendemos! Varias personas protagonizaron otra “guerra de bengalas” en vía de @AlcRionegro, Antioquia. En el video se logra apreciar cómo los implicados se salvan de milagro de resultar quemados con la pólvora. #VocesySonidos Video: DiariOriente pic.twitter.com/GaGtZBAY1r — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 11, 2025

Pero la situación no paró allí, puesto que segundos después se ve como uno de los elementos pirotécnicos le cae a una mujer que en medio del susto comienza a sacudirse, pero al ver que no resultó lesionada celebra el hecho y se da por finalizada la “guerra de bengalas” que ahora es investigada minuciosamente por las autoridades locales y departamentales que buscan sancionar a los responsables de estos irresponsables hechos.



De momento, según pudo conocer Blu Radio, las cuatro personas que aparecen en el video están en proceso de individualización para que una vez 100 % identificados sean sancionados como ocurrió en el caso de Remedios, en donde a las familias de las menores de edad que participaron en el juego les fueron impuestos algunos comparendos por la práctica peligrosa.

Finalmente, hay que mencionar que producto de las polémicas “guerras de bengalas” una mujer resultó herida en una de sus piernas en el Nordeste antioqueño, por lo que las autoridades siguen invitando a la comunidad a abstenerse de hacer este tipo de juegos que puedan generar graves lesiones a los participantes y a otras personas.