Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Conjuez aceptó participar en la discusión de reforma pensional y advierte posibles presiones

Conjuez aceptó participar en la discusión de reforma pensional y advierte posibles presiones

El abogado Carlos Pablo Márquez, quien fue designado como conjuez por la Corte Constitucional y quien tendrá el voto definitivo sobre la Pensional, confirmó que ya aceptó la designación.

