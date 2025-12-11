En vivo
Nación  / Claves del fallo de Tribunal de Cartagena que revocó suspensión de cobro de $1,3 billones a Reficar

Claves del fallo de Tribunal de Cartagena que revocó suspensión de cobro de $1,3 billones a Reficar

El Tribunal Superior de Cartagena declaró improcedente la tutela mediante la cual Reficar había logrado frenar los embargos de la DIAN por 1.3 billones de pesos por cobro pendiente de IVA por importación de combustibles.

