Claves del fallo de Tribunal de Cartagena que revocó suspensión de cobro de $1,3 billones a Reficar

A través de un fallo de 8 páginas, el Tribunal Superior de Cartagena tomó una decisión clave sobre el pulso judicial entre Reficar y la Dian.

Esto, tras revocar la decisión emitida el pasado mes de noviembre por un juez de primera instancia, quien ordenó frenar el cobro de $1,3 billones por presunto no pago del IVA del 19 % en la importación de combustibles entre los años 2022 y 2024.

El Tribunal de Cartagena tumbó la medida que suspendía el recaudo y declaró improcedente la tutela que la empresa había promovido para evitar un eventual embargo de sus cuentas o bienes.

Todo comenzó cuando la Dian modificó su interpretación sobre el impuesto aplicable a la gasolina y el diésel importados.



Según la nueva postura, tanto Reficar como Ecopetrol están obligadas a pagar un IVA del 19 %, contrario al 5 % que, de acuerdo con Reficar, corresponde aplicar.

“Si bien la accionante invoca la posible afectación de su operación y su estabilidad financiera consecuencia de las actuaciones de la Dian, lo cierto es que no se acreditan en el expediente elementos objetivos que permitan concluir la configuración de un perjuicio y irremediable”, se lee en el fallo de 8 páginas.

El Tribunal también le dio un jalón de orejas a Reficar porque este tipo de controversias deben ser tramitadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, escenario en el que es posible solicitar la suspensión provisional del acto cuestionado.