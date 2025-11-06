En vivo
Blu Radio  / Economía  / Presidente de la USO: "Medida arbitraria de la Dian puede quebrar a Reficar y Ecopetrol"

Presidente de la USO: "Medida arbitraria de la Dian puede quebrar a Reficar y Ecopetrol"

Un cobro unilateral de IVA retroactivo pone en riesgo la estabilidad energética y financiera del país, advierte el líder sindical.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
Foto: AFP
Por: Patricia González
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

