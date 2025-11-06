Presidente de la USO: "Medida arbitraria de la Dian puede quebrar a Reficar y Ecopetrol"

Publicidad
César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol, ha emitido una severa advertencia sobre los efectos que tendría la decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de cobrar un Impuesto al Valor Agregado (IVA) retroactivo a Reficar. Loza afirmó que esta "medida arbitraria de la Dian" tiene el potencial de llevar a la quiebra tanto a Reficar como a Ecopetrol.
La preocupación surge tras la resolución negativa de la Dian a un recurso de reconsideración interpuesto por Reficar, ordenando el pago inmediato. La deuda concreta que la Dian exige, por medio de un requerimiento especial aduanero, asciende a 1.3 billones de pesos. No obstante, Loza aclaró que Reficar ya ha pagado 1.5 billones de pesos en lo que va del año y Ecopetrol 3.3 billones de pesos, producto de la misma interpretación unilateral y arbitraria de la entidad tributaria, lo que sugiere una "adicción tributaria contra Ecopetrol".
De ejecutarse los actos administrativos por parte de la Dian, las consecuencias serían graves y multifacéticas, afectando directamente la economía nacional y regional. El presidente de la USO detalló cuatro impactos principales:
1. Impacto laboral: si Reficar cesa operaciones, 4.600 trabajadores quedarían cesantes.
2. Crisis energética inminente: Reficar refina 210.000 barriles diarios, cruciales para garantizar el suministro de diésel, gasolina corriente, nafta y gasolina de aviación (Jet). Su cierre generaría una "crisis energética sin precedentes" en el país, especialmente en la costa Caribe.
3. Afectación a Cartagena: el distrito de Cartagena sufriría una pérdida significativa en ingresos. El año pasado la ciudad recibió 146.000 millones de pesos por concepto de ICA y predial; a septiembre de este año ya ha recibido 116.000 millones.
4. Riesgo financiero para Ecopetrol: los contratos de emisión de bonos de Ecopetrol contienen disposiciones que permiten a los tenedores hacer efectivo el cobro inmediato de la deuda si un embargo supera los 100 millones de dólares a Ecopetrol o a una de sus filiales, como Reficar. Dado que la cifra supera con creces este monto, Ecopetrol enfrentaría una "cesación de pagos" debido a su alto nivel de endeudamiento y la falta de liquidez inmediata para asumir el impuesto.
El problema central radica en la interpretación que la Dian ha hecho de la normatividad, arrogándose "las condiciones del legislativo". El impuesto cobrado, el 19% de IVA sobre la importación de combustibles, es producto de un concepto interno y no de una legislación del Congreso. Según la normatividad, el IVA a pagar sobre los combustibles debe ser del 5%.
Además, la medida se aplica de forma retroactiva, lo que agrava la situación. El cobro retroactivo por el diésel y la gasolina, con una retroactividad de tres años, podría superar los 20 billones de pesos. Es importante notar que esta interpretación afecta también a la Refinería de Barrancabermeja.
La norma establece que, aunque Reficar esté en zona franca, lo que entrega la refinería se califica como combustible importado.
