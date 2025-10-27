Viceministro de Hacienda quedará encargado de la Dian tras salida de Llinás

El revuelo por la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista de la OFAC, conocida como la Lista Clinton, le costó la cabeza a Luis Eduardo Llinás quien sale tanto de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (donde era director en propiedad) como de la Dian, donde ejercía simultáneamente como director encargado.

En la Dian, Llinás será reemplazado por otro funcionario en encargo. Estamos hablando del viceministro de Hacienda Carlos Betancourt, quien ya está ejerciendo funciones al interior de la entidad. Por ahora, ejercerá ambos cargos a la vez: el de viceministro y el de director de la Dian.



¿Quién es Carlos Betancourt?

Según la hoja de vida divulgada por el Gobierno, Carlos Emilio Betancourt Galeano es economista con 36 años de experiencia. Egresado de economía de la Universidad Nacional de Colombia (1989) y de la Maestría en Economía, del Convenio BID - Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina (1998).

Carlos Emilio Betancourt X: @MinHacienda

Llinás será reemplazado en la Uiaf por Jorge Lemus director de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien también asumirá las riendas de la entidad como encargado.