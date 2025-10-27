Lista Clinton en Colombia: ¿qué significa para los bancos la inclusión de altos funcionarios?

La reciente controversia generada por el presunto disgusto del presidente Gustavo Petro ante la obligación de los bancos colombianos de acatar las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU., conocida informalmente como la Lista Clinton, ha puesto en jaque el sistema financiero nacional. Para entender las implicaciones, Juan Pablo Liébano, exsuperintendente de Sociedades, analizó la situación en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, advirtiendo que el cumplimiento de la cooperación internacional es fundamental para la estabilidad económica del país.



La "muerte comercial"

La Lista OFAC es una herramienta internacional destinada a combatir el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y el lavado de activos. Según Liébano, para las personas extranjeras, esta designación representa básicamente la "muerte comercial" en Estados Unidos. Aunque la lista es "restrictiva, mas no obligatoria en Colombia", sí se vuelve obligatoria para las entidades nacionales por motivos contractuales y de cooperación internacional.

El exfuncionario explicó la severidad del impacto práctico, incluso dentro del país: "El gran problema es precisamente eso, que estas personas que han sido designadas pues tendrán que salir del sistema financiero tanto internacional como nacional".

Esto implica que, si no cumplen con la cooperación, las entidades bancarias colombianas podrían quedar excluidas del sistema internacional de pagos, lo cual sería "gravísimo". La ruptura de la relación financiera con los bancos nacionales resulta en el cierre de los canales para productos y servicios, sin que necesariamente se congelen los bienes en Colombia, como ocurre en EE. UU.

Ante la posibilidad de que el presidente Petro use el poder del Estado para intentar evadir las obligaciones internacionales, el experto enfatizó la necesidad de separar los asuntos económicos de los políticos.



Juan Pablo Liébano subrayó que la continuidad de la economía es prioritaria.

Yo creo que lo que tenemos que hacer acá, independientemente que las personas que han sido designadas sean el presidente, el ministro, seguir cumpliendo con los compromisos internacionales, porque esto es en beneficio del país, seguir cumpliendo y simplemente lo importante aquí es la estabilidad de la economía colombiana, la estabilidad del sistema financiero, independientemente de un tema que aparentemente es político, relacionado con el presidente Petro

Si un banco en Colombia decidiera desobedecer las restricciones impuestas por la Lista OFAC, las consecuencias serían severas. La entidad podría terminar perdiendo sus contratos con bancos corresponsables y ser excluida de negocios de importaciones y exportaciones. Además, podría enfrentar penalizaciones directas:

"Pues simplemente puede terminar con los contratos que tenga con los bancos corresponsables y puede perder negocios de importaciones y exportaciones y puede terminar incluso multado por las autoridades americanas", aseguró.