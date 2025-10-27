Benedetti siente efectos de Lista Clinton: “Ya bloquearon mi tarjeta; estoy mal y golpeado”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera pública tras su inclusión en la Lista Clinton, una medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que congela activos y bloquea relaciones financieras de las personas designadas por presuntos vínculos con actividades ilícitas o apoyo a individuos sancionados.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Benedetti relató los primeros impactos que ha sentido en su vida cotidiana y política. “Me bloquearon la tarjeta de crédito; estoy mal y golpeado”, aseguró al referirse a las consecuencias inmediatas de las sanciones.

Las primeras secuelas financieras para Armando Benedetti

El ministro explicó que fue apenas al conocer la noticia cuando comprendió la magnitud de las implicaciones que tiene estar en la Lista Clinton. “Hasta ayer y antes de ayer es que he venido a entender las implicaciones reales de la Lista Clinton”, expresó, agregando que en cuestión de horas su acceso al sistema bancario fue limitado. Según Benedetti, las entidades financieras actuaron de forma automática al conocerse su designación.

“A la hora o dos horas que salió la noticia, me bloquearon la tarjeta. Como eso es MasterCard o Visa, y esas son compañías gringas, me la bloquearon”, explicó.



El funcionario advirtió que podría quedar “por fuera del sistema financiero colombiano”, debido a que los bancos nacionales mantienen vínculos con entidades de Estados Unidos. “Lo que me han dicho es que me sacan por la puerta de atrás del sistema financiero, porque no pueden tener a alguien que esté en la Lista Clinton”, señaló.

“Esto no es penal, es administrativo”

Benedetti insistió en que su inclusión en la Lista Clinton no corresponde a un proceso judicial, sino a una decisión administrativa de carácter político. “Esto es una acción administrativa, no penal ni civil. Aquí no hay incautaciones ni investigaciones judiciales; lo que yo voy a dar es una respuesta administrativa en Estados Unidos”, explicó el ministro, quien ya adelanta contactos con abogados en ese país para emprender su defensa.

De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, Benedetti fue incluido en la lista junto al presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro y la primera dama Verónica Alcocer, por supuestamente “haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero o material” al mandatario colombiano. El ministro respondió que la medida “no tiene sustento real” y que “no existe prueba alguna de que haya tenido relación con narcotráfico o terrorismo”.

Publicidad

“Me castigaron por mis pronunciamientos”

El jefe de la cartera política sostuvo que su sanción obedece a sus declaraciones públicas en defensa del presidente Petro frente a críticas provenientes de sectores de derecha, tanto en Colombia como en Estados Unidos.

A mí me dijeron, en el Departamento de Estado, que fue por mis pronunciamientos. Lo que hice fue defender que el presidente Petro no era narcotraficante relató.

Benedetti aseguró que no ha tenido ni bienes ni cuentas en Estados Unidos, y que el golpe que más siente es de carácter reputacional. “Lo que me afecta es el daño moral, la difamación. Tengo hijos viviendo en el extranjero y no quiero que los señalen como hijos de un narcotraficante”, manifestó con tono dolido.

Publicidad

La inclusión del ministro Benedetti en la Lista Clinton se produce en un momento de alta tensión diplomática entre Bogotá y Washington, tras varios pronunciamientos del presidente Gustavo Petro que fueron interpretados como críticos hacia la política exterior estadounidense.

Analistas coinciden en que las sanciones de EE. UU. podrían complicar la gestión del Gobierno colombiano en temas de cooperación internacional y comercio. Sin embargo, Benedetti insiste en que se trata de un asunto político. “Todos los analistas han dicho que esto tiene un trasfondo geopolítico. No hay nada judicial ni financiero que lo sustente”, sostuvo.

Una defensa desde lo jurídico y lo político

El ministro confirmó que está en proceso de elegir representación legal en Estados Unidos para apelar la decisión. “Tengo contacto con dos abogados. Es un tema administrativo y lo voy a encarar desde esa vía”, afirmó, al tiempo que recordó que la Corte Constitucional colombiana, en una sentencia de 1999, reconoce el derecho de los ciudadanos a mantener cuentas bancarias salvo que exista una razón objetiva para cerrarlas.

Mientras tanto, Benedetti dice prepararse para afrontar un periodo difícil, marcado por la incertidumbre y la exposición pública. “No tener una cuenta bancaria, manejar todo en efectivo en este país, además de peligroso, es una locura”, comentó.

La Lista Clinton, creada en 1995 bajo la administración de Bill Clinton, busca impedir que individuos o empresas vinculados con el narcotráfico o el terrorismo accedan al sistema financiero estadounidense. Aunque su naturaleza es administrativa, la designación suele tener repercusiones graves en la vida personal y profesional de los señalados.

En el caso de Benedetti, el proceso abre un nuevo capítulo en la relación entre Colombia y Estados Unidos, al involucrar a figuras del círculo más cercano del presidente Petro. El ministro concluyó la entrevista reafirmando su inocencia y su disposición a defender su nombre.

Estoy golpeado, pero voy a dar la pelea. No me voy a esconder, voy a aclarar esto hasta el final manifestó.